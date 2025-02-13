В сети появились результаты тестирования новой встроенной графики компании AMD в составе APU Strix Halo.

Strix Halo является высокопроизводительной линейкой APU, включающей до 16 ядер Zen 5 и 40 вычислительных блоков RDNA 3.5. По данным AMD, встроенная графика должны конкурировать с дискретными настольными GPU от NVIDIA, потенциально достигая производительности уровня RTX 4070. Однако важно помнить, что это относится к ограниченным конфигурациям TDP.

Официально запрет на обзоры некоторых продуктов Strix Halo еще не полностью снят. Ранее в сети уже появлялось превью ноутбука ASUS ROG Z13 с ограниченными данными о производительности, поэтому полные показатели производительности пока недоступны.

Китайские инсайдеры предоставили первую оценку 3DMark Time Spy для инженерной версии Strix Halo под кодовым названием 100-000001243-50, что означает процессор Ryzen Al MAX+ PRO 395. Чип оснащен интегрированной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками (на скриншоте ниже неправильно указано Radeon 8050S). В этой конфигурации APU набрал 10 106 баллов в графическом тесте, поместив его сразу за мобильным графическим ускорителем RTX 4060, который в среднем набирает 10 425 баллов.

40 вычислительных модулей архитектуры RDNA 3.5, по-видимому, быстрее, чем видеокарта Radeon RX 7600M XT с 32 CU на базе RDNA3, которая набирает 8 742 балла, и близка к графическому процессору RX 7600 для настольных ПК, способному показать производительность в 10 990 баллов.

Стоит отметить, что ранее AMD поделилась собственными данными о производительности для версии с 40 CU, которая, как ожидается, превзойдет мобильный графический процессор RTX 4070. Однако, как уже упоминалось, это сравнение касается варианта Max-Q.

AMD не сообщила, когда будут опубликованы полные обзоры или точная дата запуска трех процессоров Strix Halo. Официально компания упомянула только предполагаемые сроки, а именно в первом или втором квартале 2025 года. Остается надеяться, что это даст другим производителям больше времени для анонса собственных продуктов со Strix Halo.