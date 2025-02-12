Цена самой дешевой модели составляет 586 долларов, а самой дорогой - 865 долларов США

Первый розничный магазин в Канаде разместил у себя список предстоящих видеокарт PowerColor и XFX на базе архитектуры RDNA4, который был опубликован на форумах AnandTech, но, похоже, розничный торговец уже удалил их. Они не включали официальные изображения моделей, и не было никаких указаний на то, что эти цены были окончательными.

Это говорит об определенном возможном диапазоне цен на RX 9070 XT и RX 9070. Цены соответствуют некоторым слухам, но, как уже упоминалось ранее, обсуждение цен на таком раннем этапе часто вводит пользователей в заблуждение.

Если углубиться в проверку информации, то логотип, видимый на просочившихся изображениях, по-видимому, принадлежит Canada Computers. Однако ни одна из указанных карт не отображается в результатах поиска, что говорит о преждевременной публикации, либо о том, что она не предназначались для обнародования.

Можно сосредоточиться на самых доступных моделях, в частности на серии PowerColor Reaper. Исходя из того, что стало известно на CES 2025, это должны быть карты с рекомендованной ценой. RX 9070 XT продается по цене 999 канадских долларов, что примерно соответствует 697 долларам США. Canada Computers не включает НДС в свои цены, поэтому указанные суммы не учитывают налог. RX 9070 продается по цене 839 канадских долларов, примерно 586 долларов США.

Если эти цены окончательные, что маловероятно, то RX 9070 XT будет продаваться по цене 699 долларов США, тогда как RX 9070, скорее всего, будет стоить 579 или 599 долларов США.

Графические карты PowerColor RX 9070:

• PowerColor Red Devil RX 9070 XT 16 ГБ — 1239 канадских долларов (865 долларов США);

• PowerColor Red Devil RX 9070 XT 16 ГБ — 1099 канадских долларов (767 долларов США);

• PowerColor Hellhound RX 9070 XT 16 ГБ — 1049 канадских долларов (732 доллара США);

• PowerColor Reaper RX 9070 XT 16 ГБ — 999 канадских долларов (697 долларов США);

• PowerColor Red Devil RX 9070 16 ГБ — 919 канадских долларов (641 доллар США);

• PowerColor Hellhound RX 9070 16 ГБ — 879 канадских долларов (614 долларов США);

• PowerColor Reaper RX 9070 16 ГБ — 839 канадских долларов (586 долларов США).





Графические карты XFX RX 9070:

• XFX Mercury RX 9070 XT OC White Magnetic Air RGB 16 ГБ — 1229 канадских долларов (856 долларов США);

• XFX Mercury RX 9070 XT OC Magnetic Air RGB 16 ГБ — 1199 канадских долларов (837 долларов США);

• XFX Mercury RX 9070 XT OC White Gaming RGB 16 ГБ — 1189 канадских долларов (830 долларов США);

• XFX Quicksilver RX 9070 XT White Magnetic Air 16 ГБ — 1159 канадских долларов (809 долларов США);

• XFX Mercury RX 9070 XT OC Gaming RGB 16 ГБ — 1159 канадских долларов (788 долларов США);

• XFX Quicksilver RX 9070 XT Magnetic Air 16 ГБ — 1129 CAD (748 долларов США);

• XFX Swift RX 9070 XT White Triple Fan Gaming 16 ГБ — 1099 CAD (767 долларов США);

• XFX QuickSilver RX 9070 OC Gaming 16 ГБ — 949 CAD (662 доллара США);

• XFX Swift RX 9070 White Triple Fan Gaming 16 ГБ — 949 CAD (662 доллара США).

Судя по списку, XFX выпустит некоторые карты, которые не были представлены на выставке CES, такие как серия Magnetic Air и белые модели Swift и Quicksilver. Согласно последним слухам, серия Radeon RX 9070 может быть анонсирована на следующей неделе.