В сети появился новый слух о предполагаемой карте Radeon RX 9000, оснащенной вдвое большим объемом памяти

Стоит отметить, что компания AMD официально пока не объявляла спецификации графических карт серии RX 9070. Однако конфигурация памяти GDDR6 на 256-битном интерфейсе и объемом 16 ГБ уже была подтверждена партнерами по производству, такими как ASUS, PowerColor и другими, поэтому на данный момент никаких изменений не ожидается. Более того, компания AMD начала поставки карт серии RX 9070 ещё с конца декабря прошлого года. Они уже находятся в руках у обозревателей и ждут своего часа, и, кроме того, большой запас видеокарт уже поступил в розничные магазины.

Слухи с Chiphell предполагают, что компания AMD может выпустить ещё одну карту, как сообщается, с 32 ГБ памяти. В них утверждается, что это не модель Radeon PRO 9000, которая также должна быть выпущена позже, а именно игровой вариант. Кроме того, другой инсайдер утверждает, что карта ожидается в первой половине 2025 года.

Также нет подтверждения того, использует ли карта графический процессор Navi 48, но инсайдер конкретно упомянул серию RX 9070. Это может указывать на новую версию с другой конфигурацией памяти. Поскольку модулей GDDR6 объемом 4 ГБ недоступны, то на карте необходимо физически разместить 16 чипов. Это может быть сложно при односторонней компоновке, но конфигурации с двухсторонним расположением памяти широко применяются на профессиональных картах уже в течение многих лет, что делает этот вариант наиболее реальным.

Можно задаться вопросом, зачем видеокарте RX 9070, не относящейся ко флагманской модели, столько памяти, однако, увеличенная емкость может использоваться в сценариях, отличных от игровых приложений, например, поддержка Large Language Model (LLM) для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Кроме того, стоит отметить, что карты RX 9070 будут использовать память со скоростью 20 Гбит/с, что намного медленнее, чем у серии RTX 50, которая использует чипы стандарта GDDR7 на скорости 28–30 Гбит/с. Таким образом, хотя емкость может увеличиться, пропускная способность, скорее всего, останется прежней.

Спустя некоторое время после появления сообщений о возможности увеличения памяти на RX 9070 до 32 ГБ, появилось подтверждение, что карта называется RX 9070 XT 32 ГБ и должна быть выпущена в конце второго квартала.