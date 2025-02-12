Стоит отметить, что компания AMD официально пока не объявляла спецификации графических карт серии RX 9070. Однако конфигурация памяти GDDR6 на 256-битном интерфейсе и объемом 16 ГБ уже была подтверждена партнерами по производству, такими как ASUS, PowerColor и другими, поэтому на данный момент никаких изменений не ожидается. Более того, компания AMD начала поставки карт серии RX 9070 ещё с конца декабря прошлого года. Они уже находятся в руках у обозревателей и ждут своего часа, и, кроме того, большой запас видеокарт уже поступил в розничные магазины.
Слухи с Chiphell предполагают, что компания AMD может выпустить ещё одну карту, как сообщается, с 32 ГБ памяти. В них утверждается, что это не модель Radeon PRO 9000, которая также должна быть выпущена позже, а именно игровой вариант. Кроме того, другой инсайдер утверждает, что карта ожидается в первой половине 2025 года.
Также нет подтверждения того, использует ли карта графический процессор Navi 48, но инсайдер конкретно упомянул серию RX 9070. Это может указывать на новую версию с другой конфигурацией памяти. Поскольку модулей GDDR6 объемом 4 ГБ недоступны, то на карте необходимо физически разместить 16 чипов. Это может быть сложно при односторонней компоновке, но конфигурации с двухсторонним расположением памяти широко применяются на профессиональных картах уже в течение многих лет, что делает этот вариант наиболее реальным.
Можно задаться вопросом, зачем видеокарте RX 9070, не относящейся ко флагманской модели, столько памяти, однако, увеличенная емкость может использоваться в сценариях, отличных от игровых приложений, например, поддержка Large Language Model (LLM) для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Кроме того, стоит отметить, что карты RX 9070 будут использовать память со скоростью 20 Гбит/с, что намного медленнее, чем у серии RTX 50, которая использует чипы стандарта GDDR7 на скорости 28–30 Гбит/с. Таким образом, хотя емкость может увеличиться, пропускная способность, скорее всего, останется прежней.
Спустя некоторое время после появления сообщений о возможности увеличения памяти на RX 9070 до 32 ГБ, появилось подтверждение, что карта называется RX 9070 XT 32 ГБ и должна быть выпущена в конце второго квартала.