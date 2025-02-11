В сеть утекли цены на смартфоны серии Xiaomi 15 на мировом рынке

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится запустить свою серию смартфонов Xiaomi 15 по всему миру в ближайшие недели. Напомню, что производитель представил Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro в Китае ещё в октябре прошлого года, но ожидается, что в глобальную линейку войдут стандартная модель Xiaomi 15 и топовый телефон серии - Xiaomi 15 Ultra. Новая утечка раскрыла, сколько могут стоить эти модели на международных рынках.

Если верить информации известного отраслевого инсайдера billbil_kun, то модель Xiaomi 15 с накопителем на 512 ГБ памяти, как сообщается, будет стоить в Европе 1099 евро. Это очень близко к серии Xiaomi 14, но довольно неожиданно, особенно учитывая рост цен на Xiaomi 15 и 15 Pro в самом Китае.

Если это правда, то может быть отличной новостью для покупателей за пределами Китая. Утечка также предполагает, что, как и в прошлом году, смартфон с 1 ТБ встроенной памяти в линейке Xiaomi 15 может остаться эксклюзивным для родного для бренда китайского региона.

Что касается флагманского Xiaomi 15 Ultra, то, по слухам, вариант с объемом накопителя 512 ГБ будет стоить в Европе 1499 евро. Опять же, это соответствует стартовой цене предшественника.

Xiaomi 15 может похвастаться улучшенной батареей емкостью 5400 мАч, при этом масса телефона уменьшилась по сравнению с предшественником на невероятные 2 грамма). Он работает на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и сохранит дизайн, схожий с предшественником. Устройство оснащено компактным по современным меркам 6,36-дюймовым экраном LTPO OLED и задним модулем с тремя 50-мегапиксельными объективами, созданными совместно с брендом Leica.

Флагманский Xiaomi 15 Ultra стал героем множества различных утечек за последние пару месяцев. Недавно на китайском портале Weibo появилось живое изображение задней стороны телефона, демонстрирующее её дизайн с модулем камер. Дизайн, по-видимому, вдохновлен фотоаппаратами Leica, и потенциально может быть выпущен ограниченным тиражом.

Если говорить о технических характеристиках грядущего Xiaomi 15 Ultra, то будет оснащен 200-мегапиксельным перископическим объективом, основной 50-мегапиксельной камерой, 50-мегапиксельным широкоугольным объективом и дополнительным 50-мегапиксельным телеобъективом. За автономность телефона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч, а работать Xiaomi 15 Ultra также будет на чипсете Snapdragon 8 Elite.