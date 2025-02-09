Основной причиной является крайне медленное внедрение и практически полная невостребованность со стороны пользователей.

Microsoft заявляет, что закрывает Microsoft Defender VPN, который похож на Cloudflare WARP, из-за незначительного использования. Кроме того, компания считает, что может перераспределить свои ресурсы, чтобы сосредоточиться на функциях, которые могут быть более востребованы.

1 февраля портал Windows Latest опубликовал новость о том, что Microsoft Defender VPN, который в некоторых регионах входит в комплект Microsoft 365, прекращает работу. Это стало неожиданным объявлением для многих, но не потому, что Microsoft отказывается от хорошей функции, а скорее потому, что большинство пользователей никогда не слышали о VPN в Microsoft Defender.

На самом деле, многие пользователи не знают, что для подписчиков Microsoft 365 есть отдельное приложение Microsoft Defender, которое отличается от встроенной безопасности Windows. Его нужно устанавливать вручную, и у него также есть функция VPN.

«Как указано на странице поддержки, подписчики Microsoft 365 Family или Personal, которые загрузили и включили функцию защиты конфиденциальности (VPN) в приложении Defender, больше не будут иметь доступа к этой функции с 28 февраля 2025 года», — сообщила Microsoft в своем заявлении Windows Latest.

Представители Microsoft также объяснили, что они регулярно оценивают использование и эффективность своих функций, чтобы инвестировать в новые области, которые будут лучше соответствовать потребностям клиентов, и компания по-прежнему привержена защите безопасности своих клиентов в Интернете. Это основная причина прекращения работы службы VPN.

«Microsoft Defender для частных лиц продолжает обеспечивать защиту данных и устройств от кражи личных данных, мониторинг кредитоспособности (только в США), а также оповещения об угрозах для клиентов с подпиской Microsoft 365 Personal или Family», — добавила Microsoft.

Компания сообщила, что ожидает от клиентов использования Microsoft Edge Secure Network, VPN, похожую на Microsoft Defender VPN. Однако, как и Defender VPN, Edge Secure Network доступна только в некоторых регионах, и она работает на Cloudflare, а не на собственной инфраструктуре Microsoft.

В некотором смысле, Microsoft Defender VPN даже не является настоящим VPN, потому что он слишком похож на Cloudflare WARP, который направляет трафик через близлежащие серверы. Microsoft Defender VPN делает то же самое. Он пытается защитить конфиденциальность в браузере, направляя трафик через серверы Microsoft и пользователь не может выбрать местоположение, потому что Microsoft назначает его автоматически.

Microsoft создала VPN поверх протокола OpenVPN и предложила ежемесячный лимит данных в размере 50 ГБ на пользователя в личной учетной записи Microsoft 365 или семейной подписке.

Стоит отметить, что в случае с Microsoft Defender VPN компания действительно должна винить себя за медленное развертывание.

Когда 22 апреля 2024 года был анонсирован Microsoft 365 VPN, им могли пользоваться только жители Великобритании, США и территорий США за пределами материка. Даже в этих поддерживаемых районах некоторые пользователи утверждали, что не видят переключатель защиты конфиденциальности (VPN), поскольку Microsoft предпочла очень медленно выпускать эту функцию.

Microsoft Defender VPN прекратит работу 28 февраля 2025 года.