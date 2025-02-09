Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Microsoft объяснила закрытие Microsoft 365 VPN Defender
Основной причиной является крайне медленное внедрение и практически полная невостребованность со стороны пользователей.

 Microsoft заявляет, что закрывает Microsoft Defender VPN, который похож на Cloudflare WARP, из-за незначительного использования. Кроме того, компания считает, что может перераспределить свои ресурсы, чтобы сосредоточиться на функциях, которые могут быть более востребованы. 

 1 февраля портал Windows Latest опубликовал новость о том, что Microsoft Defender VPN, который в некоторых регионах входит в комплект Microsoft 365, прекращает работу. Это стало неожиданным объявлением для многих, но не потому, что Microsoft отказывается от хорошей функции, а скорее потому, что большинство пользователей никогда не слышали о VPN в Microsoft Defender.

 На самом деле, многие пользователи не знают, что для подписчиков Microsoft 365 есть отдельное приложение Microsoft Defender, которое отличается от встроенной безопасности Windows. Его нужно устанавливать вручную, и у него также есть функция VPN.

 «Как указано на странице поддержки, подписчики Microsoft 365 Family или Personal, которые загрузили и включили функцию защиты конфиденциальности (VPN) в приложении Defender, больше не будут иметь доступа к этой функции с 28 февраля 2025 года», — сообщила Microsoft в своем заявлении Windows Latest.

 Представители Microsoft также объяснили, что они регулярно оценивают использование и эффективность своих функций, чтобы инвестировать в новые области, которые будут лучше соответствовать потребностям клиентов, и компания по-прежнему привержена защите безопасности своих клиентов в Интернете. Это основная причина прекращения работы службы VPN.

 «Microsoft Defender для частных лиц продолжает обеспечивать защиту данных и устройств от кражи личных данных, мониторинг кредитоспособности (только в США), а также оповещения об угрозах для клиентов с подпиской Microsoft 365 Personal или Family», — добавила Microsoft.

 Компания сообщила, что ожидает от клиентов использования Microsoft Edge Secure Network, VPN, похожую на Microsoft Defender VPN. Однако, как и Defender VPN, Edge Secure Network доступна только в некоторых регионах, и она работает на Cloudflare, а не на собственной инфраструктуре Microsoft.

 В некотором смысле, Microsoft Defender VPN даже не является настоящим VPN, потому что он слишком похож на Cloudflare WARP, который направляет трафик через близлежащие серверы. Microsoft Defender VPN делает то же самое. Он пытается защитить конфиденциальность в браузере, направляя трафик через серверы Microsoft и пользователь не может выбрать местоположение, потому что Microsoft назначает его автоматически.

 Microsoft создала VPN поверх протокола OpenVPN и предложила ежемесячный лимит данных в размере 50 ГБ на пользователя в личной учетной записи Microsoft 365 или семейной подписке.

 Стоит отметить, что в случае с Microsoft Defender VPN компания действительно должна винить себя за медленное развертывание.

 Когда 22 апреля 2024 года был анонсирован Microsoft 365 VPN, им могли пользоваться только жители Великобритании, США и территорий США за пределами материка. Даже в этих поддерживаемых районах некоторые пользователи утверждали, что не видят переключатель защиты конфиденциальности (VPN), поскольку Microsoft предпочла очень медленно выпускать эту функцию.

Microsoft Defender VPN прекратит работу 28 февраля 2025 года.

#microsoft #windows #windows 11 #vpn #microsoft 365
Источник: windowslatest.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена акций BYD выросла на 50% за один день после анонса умного чипа Black Sesame для моделей Denza
1
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
2
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
21
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
6
Фрэнк Азор из AMD заверил, что они прислушиваются к мнению сообщества, по ценам на Radeon RX 9070 XT
6
Google открыла доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Gemini 2.0
+
Процессор Intel Core i9-15900K неожиданно показал слабые результаты в тестах Geekbench
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
ОСК планирует начать в 2025 году модернизацию старейшего судостроительного предприятии России
+
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
Компания Voodin Blade Technology запустит ветряную турбину с огромными деревянными лопастями
+
Загадочный Core i9-15900K от Intel показал низкие результаты в Geekbench
1
Южная Корея впервые за десятилетие получила от РФ вертолеты
4
Росатом создал плазменный двигатель для полётов на Марс за 60 дней
5
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
2
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
Банк России заявил, что цифровой рубль позволит избежать комиссий при переводах
4
В России сертифицирован первый отечественный двигатель для лёгких вертолётов
+
Использование Windows 10 после октября 2025 года обойдётся в 61 доллар за устройство в первый год
1

Популярные статьи

Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
191
Тройка лучших фильмов о Дракуле
10
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
86
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
34
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
6
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
3

Сейчас обсуждают

Денис Ворошилов
05:49
ой незнаю многие ссд меняют свою начинку и это известные бренды Кингстон, патриот. Например я купил p400 по прошлым хвалебным обзорам и теперь всплыла инфа что там поменялась начинка в худшую сторону,...
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
Денис Ворошилов
05:46
как то текст напоминает нейросеть уж больно выверенный слог
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
Игорь Филатов
05:43
Что такое "цифровой зум" должны знать владельцы смартфонов. А для фотоаппаратов это зачем? В фотошопе можно сделать и не терять другую часть кадра
Слияние Honda и Nissan под угрозой срыва
Максим Ильин
05:38
А что у Сони? Переиздание переизданий? У меня обе приставки и обе подписки, но играю я больше на коробоксе, потому что у них Колода и Индиана, а Паука и зомби я терпеть не могу. Элой и дай гон - говно...
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
Dante1980
05:32
Можно узнать, когда в подписку по цене двух игр добавят GTA VI? Ну и дополнительно... Можно узнать, где можно оформить подписку на год за $30. А то ведь и скидки бывают. Я уже молчу про Диски, которые...
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
Денис Ворошилов
05:28
в новые кингстоны кс3000/фюри ренегады ставят вместо памяти микрон тошибу она немного похуже, так что скорее всего ничего вы невыгадали
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
Илья Литвинов
05:28
Автор мудак, статья понос, ещё одна такая и сайт полетит в блок
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
ebatorуа
05:15
и однажды,всех этих вредителей поймают и казнят.
«Ростелеком» сообщил о повреждении своего кабеля связи в Балтийском море
Кирилл Стекольников
05:09
Опять кто-то цистерну с водой пролил. "Я купил switch и дропнул через неделю на Авито ибо дорого" Microsoft даёт тебе решение, бери подписку на год по цене 2х игр и играй во что душе угодно. Судя по ...
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
Rommel85FRO
04:56
Очередная хрень. Провалится как и 10-ки таких же.
PUBG: Blindspot выходит 20 февраля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем