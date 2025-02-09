PUBG: Blindspot представляет собой тактический шутер 5 на 5, напоминающий Rainbow Six Siege с видом сверху Бесплатная демоверсия выйдет 20 февраля перед Steam Next Fest

Спустя несколько месяцев после выхода под кодовым названием Project Arc предстоящий спин-офф PUBG получил официальное название PUBG: Blindspot. Бесплатная демоверсия тактического многопользовательского шутера с видом сверху выйдет 20 февраля, за несколько дней до мероприятия Steam Next Fest от Valve.

Krafton описывает игру как соревновательный шутер, основанный на матчах, который переносит фирменный стиль PUBG из открытого мира основной игры в ближний бой. Меньшие карты и игровой процесс "пять на пять" обеспечат более быстрые и короткие матчи. В целом, Blindspot выглядит как зеркальная противоположность PUBG: Battlegrounds.

Список оружия типичен для этого типа игры: штурмовые винтовки, пистолеты-пулеметы, дробовики, снайперские винтовки, DRM, пистолеты, гранатометы и многое другое. Игроки также могут использовать гранаты синей зоны, разведывательные дроны, взрывчатые вещества с близкого расстояния, светошумовые гранаты и дымовые гранаты.

Хотя игры с видом сверху обычно предоставляют игрокам обзор за пределами того, что видят их персонаж, Blindspot скрывает противников и другие жизненно важные предметы за стенами и другими препятствиями. Эта механика прямой видимости делает взрывчатку крайне необходимой, поскольку она может разрушать стены. Эта функция похожа на системы тумана войны в стратегических играх. Механика прямой видимости делает сохранение и уничтожение укрытий важнейшим аспектом игры.

Кроме того, все, что видно одному игроку, становится видимым для всей команды. Автоматический обмен визуальной информацией уменьшает необходимость в голосовом чате, облегчая командную работу между случайно подобранными игроками.

В Blindspot атакующая команда должна добраться до скрытого «Склепа» и взломать его, чтобы активировать «Голубой чип». Защитники должны не дать противникам добраться до Склепа, заблокировав двери и возведя баррикады. В игре есть несколько персонажей с различными специализациями, такими как атаки на близком расстоянии, дальний бой или газовые гранаты.

Krafton представила Project Arc в начале ноября и провела конкурс в конце того же месяца. Краткий закрытый бета-тест прошел в январе, но подробности релиза, выходящие за рамки демо, остаются неясными. Мероприятие Steam Next Fest будет включать сотни бесплатных демоверсий, включая Blindspot, и пройдет с 24 февраля по 3 марта.

Хотя компания Krafton в основном известна по PUBG, она скоро выпустит свою версию The Sims — inZOI. Когда компания представила ее в прошлом году, игра-симулятор жизни поразила аудиторию своей высококачественной графикой на основе движка Unreal Engine 5 и гибкой системой настройки персонажей. Старт раннего доступа назначен на 28 марта.