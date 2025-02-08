Новый складной смартфон Motorola появился в базе данных Geekbench

Компания Motorola, судя по всему, готовится выпустить преемника своего складного смартфона Razr 50 Ultra. Устройство уже появилось на нескольких сайтах по сертификации, и теперь результаты Geekbench, возможно, проливают свет на то, чего следует ожидать от этого устройства.

Первая интересная деталь — это само название. Тестовая платформа показала, что складной смартфон будет называться Motorola Razr Ultra 2025, что является отходом от обычной системы наименований Motorola.

Ранее линейка складных моделей следовала более предсказуемой схеме. Ожидается, что глобальная версия будет выпущена под названием Razr Ultra, а в Северной Америке это же устройство будет называться Razr+, с указанием года выпуска.

Следуя такой логике, это должен был быть Razr 60 Ultra для мирового рынка и Razr+ 2025 для североамериканского. Но на этот раз Motorola, похоже, решила что-то изменить.

Наряду с новым названием данные Geekbench демонстрируют существенное обновление оборудования. Сообщается, что предстоящий Razr Ultra 2025 будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite, который станет значительным обновлением по сравнению с чипом Snapdragon 8s Gen 3, установленным в Razr 50 Ultra/Razr+ 2025.

По данным Geekbench, чипсет оснащен шестью ядрами с тактовой частотой 3,53 ГГц и двумя высокопроизводительными ядрами, работающими на частоте 4,32 ГГц, в сочетании с графическим процессором Adreno 830.

В списке также указано, что устройство будет оснащено до 12 ГБ оперативной памяти и, скорее всего, будет поставляться с Android 15 из коробки. В тестах производительности складной смартфон набрал 2782 балла в одноядерном режиме и 8457 баллов в многоядерных тестах.

За исключением этих подробностей список остается не слишком информативным, но смена названия и обновление чипсета позволяют предположить, что Motorola припасла несколько сюрпризов для своего следующего складного флагмана.