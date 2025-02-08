Источники из цепочки поставок сообщают, что Nvidia значительно сократила поставки графических процессоров для видеокарт RTX 4060, так как предполагается выход преемников серии RTX 5060 уже в марте

С выходом видеокарт GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti в конце этого месяца внимание энтузиастов компьютерной техники переключится на следующие продукты Nvidia в линейке Blackwell, а именно на серию RTX 5060. Согласно сообщениям, Nvidia начала ограничивать поставки видеокарт RTX 4060 производственным партнерам, что является явным признаком того, что преемник может появиться в уже в следующем месяце.

Согласно сообщению на форумах Board Channels, в котором представлены утечки, связанные с ПК, от источников, близких к цепочкам поставок и партнерам в Азии, Nvidia начала сокращать поставки RTX 4060 с февраля.

Если это правда, то компания сократит поставки RTX 4060/Ti производителям на 60% по сравнению с тем, что они получили в четвертом квартале 2024 года. Сокращение касается азиатского региона, но ожидается, что Nvidia расширит этот ход на весь мир.

Серия RTX 4060 в последнее время не получила заметного снижения цен, что является обычным признаком выхода преемника, поскольку Nvidia очищает складские запасы. Однако снижение цен все еще может произойти в ближайшее время.

Серия RTX 4060 является одной из самых популярных линеек видеокарт, если судить по статистике Steam. Версия для ноутбуков является вторым по распространенности графическим процессором, вариант для настольных ПК находится на третьем месте, а RTX 4060 Ti — на пятом. Было бы неудивительно, если бы настольный RTX 4060 в конечном итоге заменил RTX 3060 в качестве лучшего графического ускорителя.

По слухам, RTX 5060 и RTX 5060 Ti выйдут в марте по цене 329 и 419 долларов соответственно. Также утверждается, что карты не будут использовать 16-контактные разъемы питания, вместо этого будут использоваться стандартные 8-контактные разъемы, которые есть в RTX 4060 и RTX 4060 Ti.

Однако, в отличие от текущего поколения RTX 4060 и 4060 Ti, серия RTX 5060, как говорят, требует блок питания мощностью как минимум 650 Вт, что на 100 Вт больше, чем необходимо для ее предшественников. Конфигурации памяти, вероятно, перекочуют в новое поколение, а именно 8 ГБ для модели RTX 5060 и 16 ГБ/8 ГБ для RTX 5060 Ti за исключением того, что в картах Blackwell будут использовать чипы GDDR7.