Проблема связана с ошибкой, вызывающей неправильную цветопередачу

Samsung уже могла начать рассылку стабильной версии своей фирменной оболочки One UI 7.0, но ошибка в последнем бета-выпуске отодвигает ее как минимум на неделю. Компания готовит еще одно бета-обновление One UI 7 для серии Galaxy S24, чтобы решить проблему, созданную третьей бета-сборкой.

Почти все ожидали, что Samsung начнет выпуск One UI 7.0 на этой неделе, но последняя информация приносит еще больше разочарования поклонникам Galaxy. Надежный инсайдер Ice Universe сообщил, что серия Galaxy S24 получит четвертую бета-версию One UI 7 для решения проблемы калибровки цвета экрана.

Третья бета-версия One UI 7 для моделей Galaxy S24 имеет проблему с калибровкой цвета экрана, из-за которой дисплей выглядит более желтым. Samsung исправила эту проблему, и она включена в четвертую бета-версию.

Samsung не объявила, когда именно выпустит четвертую бета-версию One UI 7 для серии Galaxy S24, и не раскрыла дату стабильного выпуска. Однако компании обычно требуется около недели, чтобы выпустить стабильную версию после выхода финальной бета-версии. Поэтому даже если четвертая бета-версия выйдет на этой неделе, то владельцам Galaxy S24, возможно, придется подождать как минимум еще неделю стабильного обновления One UI 7.

One UI 7 предлагает множество крупных обновлений и функций, которые делают использование телефона более удобным и интуитивно понятным. Анимация будет более плавной, что упрощает переключение между приложениями и многозадачностью.

Приложение камеры было обновлено, предлагая более простой и оптимизированный опыт. Переключение между режимами камеры и уровнями масштабирования теперь проще, и будет возможно даже одной рукой.

Кроме того, Samsung добавила вертикальное расположение приложений, чего пользователи ждали долгое время. Хотя компания все еще позволяет переключиться на горизонтальную компоновку, большинство пользователей, вероятно, будут придерживаться вертикальной.

Одно из самых больших визуальных обновлений в One UI 7 — это Now Bar. Это версия Dynamic Island от Apple, но в варианте от Samsung, показывающая полезную информацию прямо на экране блокировки. Она работает с музыкой, записью, секундомером, напоминаниями и многим другим.

С очередным обновлением Samsung также представляет разделенный центр уведомлений и панель быстрых настроек, которая уже есть во многих китайских смартфонах. Теперь пользователи могут провести пальцем справа, чтобы получить доступ к быстрым настройкам, и слева, чтобы открыть центр уведомлений.

Другие изменения включают переработанный индикатор батареи, новые значки для собственных приложений и адаптивные параметры зарядки, такие как ограничение зарядки до 80%. Samsung также добавила новые виджеты и улучшенные функции Galaxy AI.