Пользовательские видеокарты Radeon RX 7650 GRE получили тактовые частоты до 2755 МГц и конструкцию с тремя вентиляторами

POWERCOLOR RX 7650 GRE HELLHOUND

По размеру это одна из самых маленьких карт GRE, выпущенных на данный момент. Она имеет двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами, при этом предлагая один из самых высоких потенциалов разгона в линейке. Карта поставляется с игровой и разгонной частотой 2400/2725 МГц, но позволяет вручную разогнать карту еще больше до показателей 2440/2755 МГц. Несмотря на это, для нее требуется только один 8-контактный разъем питания. Модель Hellhound также сохраняет свою фирменную синюю светодиодную подсветку вокруг полупрозрачных вентиляторов, соответствующих другим сериям.

SAPPHIRE RX 7650 GRE PULSE и BLACK DIAMOND

Sapphire выпускает две модели RX 7650 GRE: Black Diamond с тремя вентиляторами, которая, по-видимому, основана на дизайне NITRO/PULSE, но имеет черную цветовую схему, и модель PULSE с двумя вентиляторами, представляющую собой более доступную по цене версию. Sapphire пока не сообщила тактовые частоты для этих карт, поэтому они, скорее всего, будут поставляться с референсными частотами AMD.

VASTARMOR RX 7650 GRE ALLOY

Бренд Vastarmor выпускает сегодня одну карту линейки ALLOY, которая выделяется как одна из самых быстрых моделей RX 7650 GRE на данный момент. В отличие от других брендов, компания предоставляет полные характеристики, включая базовую тактовую частоту. Карта поставляется с тактовой частотой 1900 МГц (базовая), 2440 МГц (игровая) и 2755 МГц (ускорение). Ее толщина составляет 48,2 мм, что немного превышает стандартные 2 слота, и для нее требуется только один 8-контактный разъем питания.

ASUS ATS (Shark)

Спецификаций данной модели пока нет в доступе. Стоит отметить, что компания неправильно обозначила карту как имеющую 10 ГБ видеопамяти. Китайские издания подтвердили, что это была ошибка, но можно отметить на всякий случай, что, если у AMD были планы на другую конфигурацию памяти, то это единственный ее след.

YESTON RX 7650 GRE GAEA и GAMEACE

Сегодня Yeston выпускает две карты RX 7650 GRE: GAEA (God of Earth) и GameAce. Первая отличается двухвентиляторным дизайном с черным кожухом, в то время как GameAce представляет собой специальную версию с полностью белым дизайном, включая кулер, печатную плату и даже панель ввода-вывода. GameAce также разогнана на заводе до частоты 2755 МГц. Интересно, что цена на модели Yeston выше, чем у конкурентов.

ASRock RX 7650 GRE Challenger

Challenger имеет двухвентиляторную, двухслотовую конструкцию системы охлаждения, а также заводской разгон. Интересно, что ASRock пока не сообщила тактовые частоты своей модели, и они не указаны на официальном сайте или в списках продуктов. Однако было подтверждено, что карта будет стоить 2049 юаней.