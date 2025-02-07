Видеокарта Radeon RX 7650 GRE является эксклюзивным графическим ускорителем для Китая

Слухи оказались правдой, и видеокарта GRE (Golden Rabbit Edition) действительно существует, но она не была представлена на выставке CES, а только месяц спустя. Этот релиз следует за прошлогодним запуском видеокарты RX 6750 GRE, но теперь речь идет о модели на архитектуре RDNA3. Как можно было предположить, у компании AMD очень мало возможностей для корректировки спецификаций графического процессора Navi 33, это означает, что теперь у неё есть целых три карты с одинаковым количеством ядер.

Модель Radeon RX 7650 GRE включает в себя 32 вычислительных блока, содержащими 2048 потоковых процессоров. Карта также может похвастаться наличием 8 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6, работающей на той же скорости 18 Гбит/с, и имеет общую мощность платы (TBP) 170 Вт. Для сравнения можно напомнить, что RX 7600 XT оснащается 16 ГБ памяти и имеет мощность TBP 190 Вт, в то время как модель RX 7600 имеет 8 ГБ памяти и мощность TBP 165 Вт.

Что касается тактовой частоты, то RX 7650 GRE быстрее, чем обычная RX 7600, которая имеет игровую частоту 2250 МГц и тактовую частоту в режиме ускорения 2655 МГц. Версия GRE в свою очередь имеет игровую частоту 2350 МГц и тактовую частоту в разгоне 2695 МГц, что является увеличением на величину от 40 до 100 МГц.

Карта официально выходит по цене около 281 долларов. Это предполагает рекомендованную розничную цену в 249 долларов США без учета китайского НДС, что делает видеокарту примерно на 10 долларов США дешевле, чем обычная RX 7600.