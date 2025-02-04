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Девять смартфонов Xiaomi лишились поддержки ПО и обновлений безопасности
Xiaomi прекращает поддержку программного обеспечения почти для десятка устаревших смартфонов POCO и REDMI

 Обновления программного обеспечения имеют решающее значение для смартфонов. Они гарантируют, что устройство будет иметь новейшие функции, настройки и расширенные функции безопасности. Смартфоны Xiaomi, или любой другой телефон на базе ОС Android, также регулярно получают исправления безопасности для исправления критических уязвимостей для лучшей защиты от угроз безопасности.

 Потеря поддержки устройства для пользователей является плохой новостью, но это неизбежно, поскольку все устройства имеют ограниченную по времени поддержку программного обеспечения, хотя флагманские модели обычно получают более длительный период поддержки, чем бюджетные устройства.

 Компания Xiaomi регулярно обновляет свой список устройств с окончанием поддержки (EOS), чтобы пользователи были в курсе, что их телефоны больше не имеют права как на обновления системы, так и исправления безопасности. Теперь в списке появилось несколько новых записей, как сообщает портал XiaomiTime. Ознакомиться с очередными жертвами окончания поддержки можно ниже.

Redmi 10C;

Redmi 10 2022;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11 SE;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11S 5G;

POCO X4 Pro 5G;

POCO M4 Pro.

 С этого момента указанные смартфоны брендов Redmi и Poco не получат никаких обновлений ОС Android и HyperOS. Они также перестанут получать обновления безопасности в будущем.

 Все устройства в списке представляют собой бюджетные телефоны или модели среднего уровня, которые обычно получают максимум два обновления ОС Android и до четырех лет исправлений безопасности. Поскольку они завершили свой цикл обновления, Xiaomi добавила их в список EOS.

 Как обычно после прекращения поддержки со стороны производителя пользователи должны для себя решить вопрос о приобретении нового телефона или оставаться со старым устройством, но без его дальнейшей поддержки и потенциальной опасностью взлома или заражения устройства вредоносными программами, которые могут привести к потере личных данных.

 Стоит отметить, что продвинутые пользователи очень часто прибегают к использованию кастомных прошивок, которые не только приносят обновления безопасности, но и основываются на новейших версиях Android, привносящих новые функции безопасности и конфиденциальности.

#смартфоны #xiaomi #redmi #poco #смартфоны xiaomi #redmi note 11 #redmi note 11s #poco m4 pro #poco x4 pro 5g
Источник: gizmochina.com
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