Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Стоимость самого дешевого ноутбука c RTX 5090 в Европе начинается от 3780 долларов
Интересно, что некоторые модели ноутбуков Digital Machine на базе RTX 5090 и RTX 5080 получили внешнюю жидкостную систему охлаждения

 Польский ритейлер Dream Machines является одним из первых OEM-производителей, который представил свою линейку ноутбуков с видеокартами серии RTX 50 в полном объеме, включая модели с флагманской картой RTX 5090 и цены на продукцию. Флагманские модели мобильных компьютеров с RTX 5090 доступны с размерами экрана 16, 17 и 18 дюймов, а стоимость самой дешевой модели начинается от 3669,99 евро (3786,22 долларов). Стоит обратить внимание, что в Польше действует ставка НДС 23%, поэтому цены, как правило, в этой стране, выше, чем в США.

 Ноутбуки Dream Machine с RTX 5090 работают либо с флагманским процессором Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и тактовой частотой 5,4 ГГц, либо с флагманскими процессорами AMD Ryzen 9 9955HX и 9955HX3D. Последний является частью новой линейки процессоров AMD Fire Range с дизайном чиплетов, в которой чипы Ryzen 9 9955HX и Ryzen 9 9955HX3D имеют 16 ядер Zen 5 и TDP 54 Вт. Ryzen 9 9955HX3D комплектуется 144 МБ кэш-памяти благодаря технологии AMD 3D-VCache. Ноутбуки имеют объем оперативной памяти может быть 16 ГБ или 32 ГБ, и только одну конфигурацию системы хранения с M.2 SSD объемом 1 ТБ.

 Графический ускоритель RTX 5090 внутри ноутбука Dream Machine имеет рейтинг TGP 175 Вт. Это на 25 Вт больше официального рейтинга TGB для Nvidia RTX 5090 (150 Вт), что обеспечивает улучшенную производительность по сравнению с рейтингом Nvidia по умолчанию. Этот более высокий предел мощности доступен для всех моделей, включая варианты начального уровня, которые не используют жидкостную систему охлаждения.

 Говоря об охлаждении, Dream Machine в большинстве своих ноутбуков с RTX 5090 применила жидкостную систему охлаждения Dream Waterfall. Ноутбуки с этим экзотическим решением имеют внешний радиатор в корпусе, подключенный к ноутбуку через трубки аналогично AIO. Dream Machine утверждает, что ее решение Dream Waterfall снижает температуру на 15 градусов и обеспечивает тихую работу устройства.

 Дисплеи ноутбуков имеют несколько вариантов, включая типы дисплеев и разрешение 2560x1600 или 3840 x 2160 пикселей. Варианты частоты обновления варьируются от 200 до 300 Гц. Dream Machines предлагает 18 моделей с картой RTX 5090 по цене от 3669,99 до 4649,99 евро (4793,12 долларов США).

 Производитель ноутбуков также представил 18 моделей на базе карты RTX 5080 и 18 моделей с RTX 5070 Ti. Модели с RTX 5080 и RTX 5070 Ti начального уровня имеют те же внутренние компоненты, что и системы на базе RTX 5090, включая процессоры Core Ultra 9 275HX и Ryzen 9 9955HX/9955HX3D. Единственным исключением является линейка ноутбуков с RTX 5070 Ti, в которую включен мобильный чип Intel Core i9-13900HX Raptor Lake предыдущего поколения.

  Digital Machine также подняла предел мощности для моделей RTX 5080 и RTX 5070 Ti сверх официальных спецификаций Nvidia. Модели RTX 5080 и RTX 5070 Ti работают с пределом мощности на 25 Вт выше стандартного, что составляет 175 Вт для моделей RTX 5080 и 140 Вт для вариантов RTX 5070 Ti. Однако, что касается охлаждения, то только устройства на базе RTX 5080 имеют некоторые модели с жидкостным охладителем Dream Waterfall. Все ноутбуки с RTX 5070 Ti, как утверждается, охлаждаются традиционными воздушными кулерами.

 Цены на ноутбуки с картами RTX 5080 стоят от 2930 евро, а самая дорогая модель оценивается в 3880 евро, в то время как самый дешевый вариант ноутбука с RTX 5070 Ti оценивается в 2020 евро, а за самый дорогой вариант придется заплатить 3320 евро.

#видеокарты #ноутбуки #видеокарты nvidia #rtx 5090 #rtx 50 #игровые ноутбуки #rtx 5080 #rtx 5070 ti #ryzen 9 9955hx3d
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
22
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
6
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
13
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
2
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
22
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
12
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
7
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
15
GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
Эдвард Сноуден критикует графические процессоры NVIDIA Blackwell за низкую производительность
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и 5060 ожидаются в марте
+
В прошлом году Intel удалось увеличить поставки компонентов для ноутбуков на 12%
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
299
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
27
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
66
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
7

Сейчас обсуждают

Антон Корягин
06:06
Исходя из того, что внутри дыр идут такие мощные процессы, то наверное эти дыры и есть родители тёмной материи, частиц, которые учёные ни как не поймают, и которые есть наполнитель и расширитель вселе...
PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
Серж Диезз
05:55
На амудях это бесполезно будет, на 6400 на две планки это потолок, на 4 еще меньше
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
eai
05:49
Вы то что остальным отписавшимся клоунам уподобляетесь. Это точно хуанг сделал, а не манли и прочие? Что-то там где эти бренды не продаются - никаких криков и стонов не слышно. Иначе бы уже такой вой ...
Новые флагманы NVIDIA RTX 5090 и 5090D превращаются в «кирпичи» после установки свежих драйверов
Владимир Аниськов
05:32
Это не бред испытания уже прошли патроны ,минпромторг готов к производству, мантуров лично участвовал в испытаниях,Соловьев стрелял с них. Изобрел их якут охотник ,делал сам для себя ,сейчас он на сво...
Для российских военных разработаны специальные патроны калибра 7,62x39 для борьбы с дронами
Евгений Шрайнер
05:17
Прям проблема по твоему 120 ватт отвести?)
Интегрированная графика Radeon 8060S оказалась почти на 70% быстрее RTX 4070
Андрей Воробьёв
05:10
Ничего нового не узнал. Похоже на сочинение бредогенератора AI
PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
Вадим Берёзкин
04:53
Данный рейтинг не отражает производительность в играх. Он показывает лишь очки в конкретном бенчмарке, не более. И в играх позиции, как правило, другие. Не исключаю и факто того что занесли немножко...
В PCGamesHardware составили рейтинг производительности 85 видеокарт в 3DMark
Adrenalin Red'star
04:50
Если раньше разгоняли процессоры для увеличения производительности, то щас разгоняют память, для увеличения производительности ПРОЦЕССОРА. И разницу ты увидишь там где производительность проца тоже ва...
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
Аркадий Еремеев
04:36
Кстати да, а 5090 это по сути 4090ti
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Аркадий Еремеев
04:33
Многим, вон телеки все идут с разрешением в 4к
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем