Интересно, что некоторые модели ноутбуков Digital Machine на базе RTX 5090 и RTX 5080 получили внешнюю жидкостную систему охлаждения

Польский ритейлер Dream Machines является одним из первых OEM-производителей, который представил свою линейку ноутбуков с видеокартами серии RTX 50 в полном объеме, включая модели с флагманской картой RTX 5090 и цены на продукцию. Флагманские модели мобильных компьютеров с RTX 5090 доступны с размерами экрана 16, 17 и 18 дюймов, а стоимость самой дешевой модели начинается от 3669,99 евро (3786,22 долларов). Стоит обратить внимание, что в Польше действует ставка НДС 23%, поэтому цены, как правило, в этой стране, выше, чем в США.

Ноутбуки Dream Machine с RTX 5090 работают либо с флагманским процессором Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и тактовой частотой 5,4 ГГц, либо с флагманскими процессорами AMD Ryzen 9 9955HX и 9955HX3D. Последний является частью новой линейки процессоров AMD Fire Range с дизайном чиплетов, в которой чипы Ryzen 9 9955HX и Ryzen 9 9955HX3D имеют 16 ядер Zen 5 и TDP 54 Вт. Ryzen 9 9955HX3D комплектуется 144 МБ кэш-памяти благодаря технологии AMD 3D-VCache. Ноутбуки имеют объем оперативной памяти может быть 16 ГБ или 32 ГБ, и только одну конфигурацию системы хранения с M.2 SSD объемом 1 ТБ.

Графический ускоритель RTX 5090 внутри ноутбука Dream Machine имеет рейтинг TGP 175 Вт. Это на 25 Вт больше официального рейтинга TGB для Nvidia RTX 5090 (150 Вт), что обеспечивает улучшенную производительность по сравнению с рейтингом Nvidia по умолчанию. Этот более высокий предел мощности доступен для всех моделей, включая варианты начального уровня, которые не используют жидкостную систему охлаждения.

Говоря об охлаждении, Dream Machine в большинстве своих ноутбуков с RTX 5090 применила жидкостную систему охлаждения Dream Waterfall. Ноутбуки с этим экзотическим решением имеют внешний радиатор в корпусе, подключенный к ноутбуку через трубки аналогично AIO. Dream Machine утверждает, что ее решение Dream Waterfall снижает температуру на 15 градусов и обеспечивает тихую работу устройства.

Дисплеи ноутбуков имеют несколько вариантов, включая типы дисплеев и разрешение 2560x1600 или 3840 x 2160 пикселей. Варианты частоты обновления варьируются от 200 до 300 Гц. Dream Machines предлагает 18 моделей с картой RTX 5090 по цене от 3669,99 до 4649,99 евро (4793,12 долларов США).

Производитель ноутбуков также представил 18 моделей на базе карты RTX 5080 и 18 моделей с RTX 5070 Ti. Модели с RTX 5080 и RTX 5070 Ti начального уровня имеют те же внутренние компоненты, что и системы на базе RTX 5090, включая процессоры Core Ultra 9 275HX и Ryzen 9 9955HX/9955HX3D. Единственным исключением является линейка ноутбуков с RTX 5070 Ti, в которую включен мобильный чип Intel Core i9-13900HX Raptor Lake предыдущего поколения.

Digital Machine также подняла предел мощности для моделей RTX 5080 и RTX 5070 Ti сверх официальных спецификаций Nvidia. Модели RTX 5080 и RTX 5070 Ti работают с пределом мощности на 25 Вт выше стандартного, что составляет 175 Вт для моделей RTX 5080 и 140 Вт для вариантов RTX 5070 Ti. Однако, что касается охлаждения, то только устройства на базе RTX 5080 имеют некоторые модели с жидкостным охладителем Dream Waterfall. Все ноутбуки с RTX 5070 Ti, как утверждается, охлаждаются традиционными воздушными кулерами.

Цены на ноутбуки с картами RTX 5080 стоят от 2930 евро, а самая дорогая модель оценивается в 3880 евро, в то время как самый дешевый вариант ноутбука с RTX 5070 Ti оценивается в 2020 евро, а за самый дорогой вариант придется заплатить 3320 евро.