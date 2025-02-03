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Intel Core Ultra 255H на 32% опережает Core Ultra 7 155H
Intel Core Ultra 255H Arrow Lake-H в тесте PassMark показал отличное повышение одноядерной производительности по сравнению с предшественником

 Процессор Intel Core Ultra 7 255H серии Arrow Lake продемонстрировал впечатляющие улучшения производительности в последних тестах PassMark, достигнув на 32% более высокого результата в одноядерном тесте по сравнению с его предшественником серии Meteor Lake. Чип Arrow Lake-H набрал 4631 балл в однопоточных тестах, значительно превзойдя 3500 баллов, показываемых процессором Core Ultra 7 155H, при этом обеспечив общее улучшение оценок CPU Mark на 15%. Скачок производительности обусловлен архитектурным изменениями Intel, использовав производительные ядра Lion Cove вместе с ядрами эффективности Skymont на технологическом узле N3B компании TSMC. Эта комбинация позволяет процессору Core Ultra 7 255H достигать более высоких частот, сохраняя ту же конфигурацию ядер, что и у его предшественника из шести производительных ядер, восьми эффективных ядер и двух ядер Low Power Efficiency (LPE).

 Примечательным в этой итерации является отсутствие поддержки Hyper-Threading, что приводит всего к 16 потокам по сравнению с 22 потоками в предыдущей модели. Также серия Arrow Lake-H сохраняет гетерогенную структуру Intel, включающую до восьми графических ядер Xe-LPG+, основанных на архитектуре Alchemist. Возможности нейронного процессора (NPU) остаются такими же, как у Meteor Lake, обеспечивая 13 TOPS производительности INT8. Это ставит чип ниже 45 TOPS в серии Lunar Lake. Несмотря на улучшение производительности, успех на рынке будет во многом зависеть от способности производителей ноутбуков выпускать привлекательные устройства по конкурентоспособным ценам, особенно учитывая сильные позиции платформы AMD Strix Point в диапазоне 1000 долларов. Битва за превосходство чипов для ноутбуков обещает быть напряженной среди производителей, тем более с учетом того, что большее количество продуктов на базе архитектуры Arm приведет к более жесткой конкуренции Intel и AMD.

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Источник: techpowerup.com
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