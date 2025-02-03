Ожидается, что релиз телефона состоится в Китае в конце февраля

Грядущий смартфон Realme GT 7 появился в списках тестовых платформ и сертификации, раскрывая ключевые характеристики. Запись в Geekbench, обнаруженная MySmartPrice, показывает, что устройство под номером модели RMX5090 набрало 2914 баллов в одноядерном и 8749 баллов в многоядерном режимах.

В списке указан восьмиядерный чипсет производства Qualcomm, вероятно, Snapdragon 8 Elite, с шестью ядрами на частоте 3,53 ГГц и двумя производительными ядрами на частоте 4,32 ГГц, в сочетании с графическим процессором Adreno 850. Подтверждено, что устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 15, предположительно на собственной оболочке Realme UI 6.0. Предыдущая сертификация 3C подтверждает также проводную быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Ранее обнаруженные данные TENAA показывают наличие в смартфоне 6,78-дюймового 1,5K AMOLED-дисплея. Ожидается несколько вариантов устройства в зависимости от конфигурации памяти. Предполагается варианты с 8, 12, 16 или 24 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Что касается оптики, то ожидается, что телефон будет оснащен модулем с двумя объективами, без перископической телефотокамеры, присутствующей в модели Realme GT 7 Pro. Имея это в виду, вероятно, пользователи получат основную камеру на 50 МП и сверхширокоугольную камеру на 8 МП.

Хотя официальная дата запуска остается необъявленной, Realme GT 7 ожидается в Китае в ближайшее время. В недавнем отчете утверждалось, что устройство будет выпущено в Китае к концу февраля. Что касается цен, то слухи предполагают, что Realme GT 7 станет самым дешевым смартфоном на базе чипсета Snapdragon 8 Elite, отобрав этот титул у OnePlus Ace 5 Pro, который был запущен со стартовой ценой 3399 юаней или около 465 долларов США в Китае.