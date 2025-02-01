Судя по всему поставки видеокарт Nvidia нового поколения были даже ниже, чем ожидалось, а их количество в магазинах составляло несколько десятков экземпляров

Линейка видеокарт Nvidia серии RTX 50 наконец-то появилась на полках, по крайней мере, несколько сотен карт, произведенных Nvidia. Поскольку почти никто не смог заполучить новую карту серии Blackwell, ритейлер Newegg сообщает, что его запасы RTX 50 были распроданы всего за 20 минут. Причина почти мгновенных распродаж — ограниченная доступность, как и предполагалось в ранних слухах о цепочке поставок. Даже Nvidia признала ограниченность поставок, предположив, что может случиться дефицит.

Newegg представила несколько новых статистических данных с запуска RTX 50, но вопрос заключается в количестве полученных Newegg видеокарт серии RTX 50.

Например, Micro Center, как сообщается, получил всего 233 RTX 5090 в США, хотя стоит отнестись к этому числу со скепсисом. Тем не менее оно подчеркивает ограниченную доступность со стороны Nvidia. Даже Тайваню с населением 23,42 миллиона человек, как сообщается, было выделено всего 84 карты RTX 5090, что является абсурдно низким количеством, учитывая шумиху вокруг нового покорения видеокарт Nvidia.

Newegg пообещал вскоре пополнить запасы, поскольку партнеры и Nvidia собираются поставить больше единиц. Newegg рекомендует пользователям следить за его аккаунтами в социальных сетях. Один из способов получить карту серии RTX 50, не прибегая к услугам перекупщиков — это купить готовую систему. Несколько готовых ПК ABS (Advanced Battlestations) от Newegg, оснащенных графическими процессорами Blackwell, имеются в наличии в магазине. Однако стоит помнить, что платить придется за всю систему, а не только за графический ускоритель, на который также устанавливается дополнительная наценка, как если бы пользователь собирал подобную систему самостоятельно.

Ускорители для центров обработки данных и их игровые аналоги Blackwell, вероятно, используют те же пластины 4N от TSMC. Следовательно, каждый произведенный экземпляр RTX 5090/5080 снижает доступные запасы Nvidia для изготовления ускорителей искусственного интеллекта B100/B200. В сети нет никаких сведений о том, когда поставки улучшатся, но, если учитывать повышение стоимости RTX 5090 и её производительность, то по их соотношению флагман предыдущего поколения RTX 4090 выглядит отличным вариантом для покупки в настоящее время.