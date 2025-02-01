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Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
Пользователи Reddit распространяют слухи о высокопроизводительных настольных процессорах Nova Lake с 2x8 P-ядрами и 2x16 E-ядрами

 Новейшие настольные процессоры Core Ultra 200 линейки Arrow Lake не убедили геймеров совершить переход с предыдущих моделей, таких как Core i9-14900K, поскольку новая архитектура, определенно, не обеспечивает существенного повышения производительности даже после нескольких месяцев обновлений кода. Однако, похоже, что Arrow Lake только прокладывает путь для будущих поколений чипов, таких как Nova Lake, запланированных на следующий год.

 Intel не предоставила никаких подробностей о спецификациях Nova Lake в последнем квартальном отчете о доходах, но Мишель Джонстон Хольтхаус проговорилась, что Nova Lake на самом деле будет иметь кристалл как внутри, так и снаружи. Так что пользователи действительно увидят вычислительные кристаллы внутри и снаружи, что немедленно вызвало несколько спекулятивных сообщений на Reddit относительно возможного количества ядер в чипах следующего поколения.

 Согласно информации от пользователя Reddit под ником Exist50, высокопроизводительные настольные процессоры Nova Lake должны иметь до 2x8 производительных ядер Coyote Cove и 2x16 эффективных ядер Arctic Wolf, что, похоже, соответствует двойным вычислительным плиткам, предложенным представителем компании Intel.

 Exist50 утверждает, что также будут высокопроизводительные мобильные чипы Nova Lake с конфигурациями ядер 8P + 16E, а также настольные и мобильные варианты среднего уровня с 4 производительными и8 эффективными ядрами, а также версии ULV всего с 4 производительными ядрами и без ядер эффективности.

 Конфигурации процессоров Nova Lake:

• NVL-SK: 2x(8P+16E);

• NVL-HX: 1x(8P+16E);

• NVL-S/NVL-H: 4P+8E;

• NVL-U: 4P+0E.

 Пока неясно, какой кристалл графики будет использоваться в чипах Nova Lake, но они будут производиться с помощью техпроцесса Intel 18A, как и мобильные процессоры Panther Lake, выпуск которых запланирован на конец текущего года.

#intel #процессоры #процессоры intel #nova lake #intel nova lake
Источник: notebookcheck.net
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