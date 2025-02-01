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Microsoft представила новую линейку ноутбуков Surface с Copilot+
Новые ноутбуки для бизнеса получили расширенные функции искусственного интеллекта и до 22 часов автономной работы

 Microsoft представила обновленную линейку ПК Surface for Business Copilot+, выпустив новые модели Surface Pro и Surface Laptop, оснащенные процессорами Intel Core Ultra 200. Эти устройства предназначены для бизнеса, уделяя особое внимание производительности, надежности и инструментам на основе искусственного интеллекта.

 Новый ноутбук Surface для бизнеса поставляется с дисплеями размером 13,8 и 15 дюймов с антибликовым покрытием и тонкими рамками, поддержкой Wi-Fi 7 и несколькими портами, включая дополнительный ридер смарт-карт. Устройство работает на процессорах Intel Core Ultra, обеспечивая до 22 часов автономной работы.

 Улучшения производительности включают в себя до 26% более быструю многозадачность по сравнению с Surface Laptop 5, удвоение графической производительности и утроение времени автономной работы во время использования приложения Teams. Ноутбук поддерживает функции искусственного интеллекта с помощью встроенного нейронного процессора (NPU), при этом 15-дюймовая модель обеспечивает 48 TOPS (триллионов операций в секунду), а 13,8-дюймовая модель — 40 TOPS.

 Время автономной работы ноутбуков является одной из основных особенностей новинки. 15-дюймовая модель обеспечивает до 22 часов воспроизведения видео и 14 часов использования веб-сайтов, а 13,8-дюймовая модель обеспечивает до 20 часов воспроизведения видео и 12 часов использования веб-сайтов. Обе модели оснащены высокоточной сенсорной панелью, клавиатурой с подсветкой и двумя студийными микрофонами с динамиками Dolby Atmos.

 Эти ноутбуки используют 67,6% переработанного материала, включая 100% переработанный алюминий и редкоземельные металлы. Элементы аккумулятора используют 100% переработанный кобальт, что соответствует целям Microsoft по снижению выбросов углерода.

 Обновленный Surface Pro for Business сохраняет свой форм-фактор 2-в-1, позволяющий использовать устройство как в виде планшета, так и ноутбука. Он работает на процессорах Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7 с мощностью NPU 40 TOPS и 48 TOPS соответственно.

 Устройство оснащено 13-дюймовым дисплеем PixelSense Flow, доступным в вариантах OLED или LCD, с разрешением 2880 x 1920 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 600 кд/м2. Ноутбук включает также фронтальную камеру разрешением 1440p и заднюю камеру на 10 МП, что делает устройство пригодным для видеозвонков и создания контента.

 Система хранения представлена твердотельными накопителями Gen 4 объемом от 256 ГБ до 1 ТБ. Оперативная память ноутбука составляет 16 или 32 ГБ и относится к стандарту LPDDR5X. Функции безопасности включают TPM 2.0, шифрование BitLocker, Microsoft Pluton и распознавание лиц Windows Hello.

 Время автономной работы новинки составляет до 14 часов при воспроизведении видео и 10 часов при серфинге в Интернете. Устройство весит всего 872 грамма без клавиатуры и включает в себя откидную подставку на 165 градусов.

 Microsoft также анонсировала Surface Laptop 5G, выпуск которого запланирован на 2025 год. Это будет первый Surface Laptop с сотовой связью, хотя конкретные подробности о нем пока недоступны.

 Безопасность является одним из приоритетов для ПК Copilot+. Функция Microsoft Pluton защищает конфиденциальные данные, в то время как Windows 11 и Microsoft 365 предлагают инструменты для борьбы с фишингом, вредоносным ПО и программами-вымогателями. Функции на базе ИИ, такие как улучшенный поиск Windows, доступны для помощи пользователям в поиске файлов с использованием связанных слов или фраз.

 Система управления Surface в Microsoft Intune предоставляет ИТ-администраторам инструменты для мониторинга и управления устройствами. С 24 февраля 2025 года функция Security Copilot выйдет в общедоступную предварительную версию, предлагая возможности генеративного ИИ для управления устройствами.

 Стоимость Surface Laptop for Business и Surface Pro for Business начинается с 1500 долларов США. Все устройства будут доступны для покупки с 18 февраля 2025 года.

#microsoft #ноутбуки #surface #core ultra 200 #surface laptop #surface pro #ноутбуки microsoft
Источник: gizmochina.com
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