Intel раскрыла дорожную карту выхода клиентских процессоров на 2025–2026 годы

Прошедший 2024 год стал разочарованием для Intel, особенно с уходом генерального директора Пэта Гелсингера, и последний квартальный отчет о доходах ясно доказывает, что компания еще не выбралась из трудной ситуации. Тем не менее Intel заверяет своих инвесторов, что, по крайней мере, клиентская дорожная карта на ближайшие несколько лет все еще является актуальной, как подробно рассказала Мишель Джонстон Холтхаус в отчете о доходах за четвертый квартал 2024 года.

Следующей линейкой в клиентской дорожной карте станет семейство процессоров Panther Lake, которое, по словам Мишель Холтхаус, станет первым поколением, использующим техпроцесс Intel 18A, а массовое производство и запуск запланированы на вторую половину 2025 года. По всей видимости, как и Lunar Lake, линейка Panther Lake сначала будет запущена на мобильной платформе. Подробности о настольных чипах Panther Lake официально не были предоставлены, но эти версии также могут быть запущены в конце текущего года, возможно, под другим названием, подобно тому, как Arrow Lake были запущены после Lunar Lake.

Мишель Холтхаус также упоминает семейство Nova Lake, выход которого запланирован на 2026 год. Неясно, является ли оно прямым преемником Panther Lake или настольным семейством, полученным из Panther Lake. Джонстон Холтхаус уточняет, что и Panther Lake, и Nova Lake обеспечат высокую производительность во всех сегментах ПК, намекая на настольные процессоры.

С другой стороны, процессоры Falcon Shore XPU/GPU от Intel, нацеленный на центры обработки данных в качестве конкурента для популярных графических процессоров Nvidia и решений AMD Instinct, больше не будут выпускаться как потребительские продукты. Также представитель компании Intel объясняет, что Falcon Shore останется внутренним тестовым чипом, который поможет в разработке следующего поколения Jaguar Shores.