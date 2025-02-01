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Тестовый пакет 3DMark получил поддержку DLSS 4 и видеокарт Nvidia RTX 50
Теперь счастливые обладатели новых видеокарт Nvidia могут провести испытание своих дорогущих графических ускорителей в обновленном тесте Port Royal

 Большинство состоятельных игроков в настоящее время находятся в активном поиске возможности приобрести новые графические карты Nvidia: RTX 5080 или RTX 5090. Для тех немногих счастливчиков, которым удалось стать обладателем новой видеокарты, 3DMark теперь может показать, стоила ли она затраченных денег и усилий. UL Benchmarks сегодня объявила, что ее популярное программное обеспечение для тестирования графических процессоров поддерживает технологию Nvidia DLSS 4. Хотя его обновленная многокадровая генерация является эксклюзивной для серии RTX 50, DLSS 4 также приносит преимущества для старых карт Nvidia.

 3DMark является популярным тестовым пакетом для геймеров в оценке своих игровых систем и сравнения результатов с компьютерами других пользователей. Сотрудники UL Benchmarks работали в тандеме с Nvidia, чтобы разработать обновленный тест Port Royal. Выполняя два прохода, последний бенчмарк сначала запускает тест без включенных функций DLSS. Затем активируется DLSS, обрабатывая графику в более низких разрешениях, а затем используя ИИ для масштабирования изображений до более высоких разрешений. Программное обеспечение генерирует подробный отчет с результатами, включая частоту кадров.

 Многокадровая генерация DLSS 4 в значительной степени отвечает за обещанный прирост производительности серии RTX 50. Без использования DLSS 4, поддерживающие эту технологию карты Nvidia RTX 5080 и RTX 5090, могут не показать своим владельцам значительное повышение производительности. Тем не менее многие улучшенные функции DLSS 4 работают также на сериях RTX 30 и RTX 40, включая Ray Reconstruction для улучшенной трассировки лучей и сверхвысокого разрешения. С новым тестом 3DMark Port Royal геймеры могут выбрать включение DLSS 4, DLSS 3 или DLSS 2 в зависимости от конкретной графической карты.

 Чтобы раскрыть весь потенциал DLSS 4, тестировщики в 3DMark могут переключаться между настройками генерации кадров 2x, 3x и 4x. Тест GPU также работает в разрешениях от Full HD до 8K.

 Геймеры могут попробовать бесплатную демоверсию 3DMark, но для наиболее полных тестов необходима платная версия. Любой, кто приобрел программное обеспечение 8 января 2019 года или позже, может получить доступ к обновлению DLSS 4.

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Источник: notebookcheck.net
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