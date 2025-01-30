Предзаказ на смартфон среднего уровня от Google будет открыт на неделю раньше - 19 марта

Компания Google в настоящее время работает над телефоном среднего класса Pixel 9a. Недавние сообщения о смартфоне раскрыли много информации о его характеристиках и ценах. Теперь AndroidHeadlines раскрывает даты предварительного заказа и выпуска устройства, заставив фанатов с нетерпением ожидать его появления.

Ранее предполагалось, что Google представит Pixel 9a на мероприятии Google I/O, которое обычно проводится в мае каждого года. Однако на этот раз компания, как ожидается, представит Pixel 9a в марте. Издание узнало из источника, что предварительные заказы на Pixel 9a начнут принимать 19 марта, вероятно, это касается покупателей в США.

Далее в сообщении говорится, что поставки Pixel 9a начнутся 26 марта, и доступность новинки в магазинах должна быть в тот же день. Недавние отчеты показали, что версии Pixel 9a на 128 ГБ и 256 ГБ будут стоить 499 и 599 долларов соответственно. Ожидается, что в Канаде эти варианты будут стоить 679 и 809 долларов соответственно.

Сообщается, что телефон Google Pixel 9a будет оснащен 6,28-дюймовой OLED-панелью с разрешением FullHD+ и пиковой яркостью до 2700 кд/м2. Устройство будет поставляться с предустановленной версией Android 15.

Для фотосъемки Pixel 9a, как ожидается, получит 48-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS и дополнительный 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. В качестве фронтальной камеры грядущий смартфон может быть оснащен 13-мегапиксельным объективом с датчиком Sony IMX712.

Ожидается, что за работу Pixel 9a будет отвечать собственный чипсет Tensor G4, компанию которому составит оперативная память LPDDR5x и хранилище UFS 3.1. Смартфоны Pixel, как известно не блещут крупными аккумуляторами и поддержкой зарядки высокой мощности. Предполагается, что и в этот раз новинка получит батарею емкостью 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью всего 23 Вт, а также беспроводную зарядку на 7,5 Вт. Также телефон будет оснащен чипом безопасности Titan M2, сканером отпечатков пальцев на экране и рейтингом IP68 для защиты от пыли и воды.