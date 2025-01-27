Компания представила новый тизер, в котором смутно показан дизайн передней панели грядущего телефона

Ранее в этом месяце компания ASUS подтвердила дату запуска Zenfone 12 Ultra. Новое высококлассное устройство компании должно дебютировать 6 февраля 2025 года. Но перед его выпуском производитель поделился еще одним тизером данного устройства, который дает представление о дизайне передней части Zenfone 12 Ultra.

В официальном сообщении компания утверждает, что она преобразила Zenfone 12 Ultra, объединив стиль и технологии. К сожалению, поскольку на тизере видно только расплывчатое изображение передней части, трудно разглядеть изменения в дизайне. Спереди Zenfone 12 Ultra выглядит так же, как и Zenfone 11 Ultra, с тонкими рамками вокруг экрана и центральным отверстием для фронтальной камеры.

Совсем недавно на GeekBench был замечен грядущий ASUS Zenfone 12 Ultra. В результатах тестов подтверждено, что смартфон будет работать на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Таким образом, потенциальные покупатели могут рассчитывать на высочайшую производительность. Первый тизер также намекнул на новые функции на базе искусственного интеллекта. Компанию флагманскому чипсету составят 16 ГБ оперативной памяти, а в качестве программной оболочки телефон должен получить ОС Android 15 из коробки.

Учитывая, что Zenfone 11 Ultra был переименованной версией ROG Phone 8, можно предположить, что Zenfone 12 Ultra станет переименованным ROG Phone 9. Таким образом, можно ожидать, что новый флагманский телефон получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплеем с технологией LTPO, разрешением FullHD+ с частотой обновления 185 Гц, поддержкой HDR10 и максимальной яркостью 2500 кд\м2. Питание устройства обеспечивает большой аккумулятор емкостью 5800 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Другие особенности смартфона включают тройную 50-мегапиксельную камеру на задней панели, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, стереодинамики и защиту по стандарту IP68 от пыли и воды.