Один из европейских ритейлеров опубликовал график выхода новых видеокарт Nvidia RTX 50, включая модель RTX 5070 Ti, которая может стать самой популярной в поколении Blackwell

Видеокарты Nvidia среднего уровня нового поколения RTX 5070 Ti и RTX 5070 должны официально поступить в продажу в следующем месяце, однако, точная дата этого долгожданного события пока является загадкой и остается полагаться на утечки. Необходимо сказать, что не только игроки ждут обзоров более доступных новинок, но и AMD с её новой серией видеокарт Radeon RX 9070, выходящих в марте. Предполагается, что именно с моделями линейки RTX 5070 от Nvidia и должны конкурировать графические карты нового поколения AMD на архитектуре RDNA 4.

По информации ритейлера Proshop, поступление в продажу модели GeForce RTX 5070 Ti может состояться менее, чем через месяц, а именно 20 февраля. Интересно, что только Proshop на данный момент неофициально сообщает конкретную дату поступления на полки магазинов новых графических карт GeForce.

Даты эмбарго GeForce RTX 50 по состоянию на 22 января:

• 23 января: обзоры GeForce RTX 5090 MSRP;

• 24 января: обзоры GeForce RTX 5090/5090D Non-MSRP;

• 29 января: обзоры GeForce RTX 5080 MSRP;

• 30 января: обзоры GeForce RTX 5080 Non-MSRP;

• 30 января: продажи GeForce RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5080;

• 20 февраля: продажи GeForce RTX 5070 Ti.

Можно также отметить, что дата запуска младшего представителя линейки RTX 5070 не сообщает даже Proshop. Скорее всего она выйдет ещё позже, а её дата релиза может быть даже не установлена самой Nvidia. Либо Proshop известна эта дата, но ритейлер связан обязательствами по неразглашению информации, не желая нарушать эмбарго производителя графических процессоров.

Итак, завтра мы станем свидетелями первых обзоров видеокарт серии RTX 50, начиная с флагманской модели GeForce RTX 5090 Founders Edition и карт по рекомендованной цене от партнеров Nvidia. Эмбарго на карты без MSRP будет снято на день позже. Через неделю будут опубликованы обзоры карт RTX 5080, и эмбарго будут сняты 29 и 30 января соответственно для моделей с MSRP и без MSRP. Что касается поступления в продажу новинок, то первыми станут доступны карты GeForce RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5080, а продажи RTX 5070 Ti стартуют через месяц.