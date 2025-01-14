Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 также получают улучшенную модель искусственного интеллекта для генерации кадров DLSS и меньших требований к объему видеопамяти

Предыдущая технология генерации кадров NVIDIA DLSS 3.0 была предназначена для графических процессоров серии RTX 40. С тех пор технология DLSS претерпела ряд усовершенствований, улучшив как качество масштабирования, так и производительность. Технология генерации кадров — это новейший инструмент NVIDIA, создающий с помощью искусственного интеллекта дополнительные кадры, повышающие плавность игрового процесса. В обновленной версии под номером 4 она станет еще лучше.

Недавно компания анонсировала DLSS 4.0 вместе с графическими процессорами серии RTX 50. Несмотря на то, что DLSS 4.0 будет работать с графическими процессорами серии RTX 40, она не получит функцию генерации нескольких кадров. Однако стало известно, что NVIDIA модернизирует технологию генерации кадров для графических процессоров серии RTX 40 так же, как она это сделала для серии RTX 50. Джейкоб Фримен из NVIDIA объявил, что графические процессоры серий RTX 40 и RTX 50 теперь будут использовать обновленную технологию генерации кадров.

Согласно его сообщению, Frame Generation не будет использовать новую модель ИИ, которая повысит производительность, обеспечит меньшую задержку и будет потреблять меньше видеопамяти, чем раньше. Это означает, что графические процессоры RTX 40 также получат некоторые преимущества, которые позволят графическому процессору поддерживать другие аспекты игр, такие как игровые ресурсы, моды и текстуры, где необходим более высокий объем видеопамяти.

На представленном скриншоте Джейкоб показал, что новая версия DLSS немного повышает частоту кадров и потребляет на 400 МБ меньше видеопамяти в данном конкретном случае. Это кажется небольшим улучшением, но может принести пользу владельцам графических карт с объемом памяти 8 ГБ в различных сценариях. DLSS 4.0 представляет не только улучшенную генерацию кадров, но и улучшенную реконструкцию лучей, суперразрешение и DLAA для серии RTX 40.

Технология DLAA в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и будет работать со всеми графическими процессорами RTX серий от RTX 20 до RTX 50. Генерация кадров предназначена только для графических процессоров RTX 40 и RTX 50, и хотя она не будет конкурировать с многокадровой генерацией, владельцы графических процессоров RTX 40 по крайней мере смогут насладиться немного большей производительностью.

Еще один момент, который требует всестороннего анализа — это задержка ввода. С появлением DLSS 3.0 генерация кадров привела к заметному увеличению задержки, но NVIDIA утверждает, что DLSS 4.0 сократит ее, даже несмотря на то, что для генерации кадров требуется немного больше времени на прогнозирование и рендеринг дополнительных кадров.

Согласно сравнению NVIDIA DLSS 2.0 с DLSS 3.5 и DLSS 4.0, разницы в задержке практически нет. NVIDIA могла отключить Reflex при тестировании DLSS 2.0, но поскольку в DLSS 3.5 и 4.0 его наличие является обязательным требованием, задержка с DLSS 4 сопоставима с DLSS 2, что кажется странным.