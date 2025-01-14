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Intel Arc B570 в Geekbench оказалась примерно на 12% медленнее Arc B580
Графический процессор Arc B570 на базе архитектуры Battlemage от Intel был замечен в базе данных Geekbench OpenCL за несколько дней до его официального запуска

 Напомню, что Intel представила два графических процессора в линейке Battlemage с новейшей архитектурой Xe2-HPG. Первый графический процессор Arc B580 был выпущен в декабре 2024 года, но более дешевый вариант должен выйти уже через несколько дней. Intel объявила, что карта Arc B570 будет официально выпущена 15 января, и осталось всего два дня, прежде чем мы сможем увидеть новинку в работе.

 Поскольку самые правдоподобные утечки обычно появляются за несколько дней до запуска, сейчас уже есть один из первых тестов этого графического процессора. Пользователь @GawroskiT заметил графический процессор на Geekbench, продемонстрировав его показатель производительности в тесте OpenCL. Стоит отметить, что Geekbench является инструментом, который пользователи обычно используют для тестирования своих ЦП и ГП, и его результаты могут меняться даже на одном и том же оборудовании. Поэтому необходимо иметь в виду, что результаты, полученные Arc B570, могут быть выше или даже ниже при большем количестве тестов.

 Тем не менее видно, что графический процессор Intel Arc B570 "Battlemage" заметно медленнее, чем Arc B580, как и ожидалось. Arc B570 набрал 86716 баллов в OpenCL, что, по сравнению с оценкой OpenCL для Arc B580, примерно на 12% медленнее в зависимости от того, какой результат выбрать для сравнения. Показатели Arc B580 обычно колеблются между 95000 и 100000 баллов, и если взять один из последних результатов Arc B580 в 98343 балла, то Arc B570 будет примерно на 12% медленнее.

 Кроме того, можно увидеть спецификации, перечисленные на вкладке OpenCL Information, показывающие 144 вычислительных блока и тактовую частоту в режиме разгона до 2,75 ГГц. Хотя официальная информация раскрывает базовую частоту в 2500 МГц, прирост до 2,75 ГГц наблюдается впервые, что, вероятно, связано с тем, что это кастомная версия от партнера Intel, а не эталонный ускоритель.

 Также графическая карта Intel Arc B570 может похвастаться 10 ГБ памяти GDDR6 на 160-битной шине, которая уже была известна ранее, а подробные характеристики можно найти на официальном сайте Intel. Графический процессор использует тот же кристалл BMG-G21 площадью 272 мм2, но имеет урезанные характеристики. Ожидается, что Arc B570 будет немного медленнее Arc B580 в играх, возможно, в пределах 10-15%.

 Intel Arc B570 поступит в продажу по цене 219 долларов за версию Limited edition, но кастомные разработки от партнеров Intel будут продаваться по более высокой цене. За эту цену Intel Arc B580 выглядит более выгодным приобретением. Arc B580 является очень хорошей массовой картой, и можно надеяться, что в будущем мы увидим другие высококлассные модели, поскольку компания подтвердила дальнейшую работу над дискретными видеокартами в будущем.

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Источник: wccftech.com
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