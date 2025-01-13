Предполагается, что флагман линейки Redmi K80 может получить батарею на 7000 мАч

В этом году Redmi планирует расширить серию K80, выпустив флагманскую модель Redmi K80 Ultra. По имеющимся данным, это может быть первый топовый смартфон Redmi, который выйдет во второй половине этого года. Слухи о K80 Ultra уже начали появляться на просторах Интернета. Недавняя утечка информации показала, что модель Ultra будет оснащена значительно улучшенной батареей. Теперь новая утечка, предоставленная информатором Smart Pikachu, раскрыла ключевые подробности о Redmi K80 Ultra.

Утечка показывает, что Redmi K80 Ultra будет иметь стеклянный корпус и металлическую рамку. В то время как Redmi K70 Ultra был оснащен сканером отпечатков пальцев оптического типа, K80 Ultra, как предполагается, будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Утечка показывает, что у Redmi K80 Ultra не будет перископической камеры, что неудивительно, учитывая, что он разработан как телефон, ориентированный на высокую производительность, а не на фотографические возможности. На вопрос об объеме аккумулятора K80 Ultra источник сообщил, что в смартфоне будет установлен самый большой аккумулятор, когда-либо использовавшийся в телефонах Redmi. Согласно недавнему сообщению, емкость аккумулятора K80 Ultra составит не менее 6500 мАч, что позволяет предположить, что позже емкость аккумулятора может превысить 7000 мАч. Что касается дизайна, то он, скорее всего, будет похож на существующие модели серии Redmi K80.

Redmi K70 Ultra был официально представлен в июле 2024 года. На вопрос, будут ли сроки запуска K80 Ultra такими же, как у K70 Ultra, Smart Pikachu ответил, что его запуск будет немного раньше, указывая на возможный запуск в июне или начале июля.

Что касается чипсета, ожидается, что Redmi K80 Ultra станет одним из первых телефонов, оснащенных чипом Dimensity 9400 Plus, являющийся разогнанной версией обычного Dimensity 9400. В утечке также утверждается, что будет и более дорогая версия, хотя и не уточняется, что именно это означает. Есть вероятность, что это может относиться к специальной версии или варианту с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ, как у Redmi K70 Ultra. Другие сообщения показали, что K80 Ultra будет оснащен плоской OLED-панелью со сверхтонкими рамками и поддержкой разрешения 1,5K.