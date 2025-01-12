В недавнем интервью Фрэнк Азор из AMD сообщил, что модели RX 9070 будут выпущены в ценовом сегменте от 300 до 1000 долларов.

Теперь, когда выход видеокарт AMD RDNA 4 уже не за горами, несколько розничных продавцов начали выставлять их на продажу, чтобы подготовиться. Так испанский розничный продавец NeoByte выставил на продажу три разных модели Radeon RX 9070 XT и ее аналог без XT, включая такие карты Gigabyte AORUS и базовые варианты. Однако цены на них вызывают вопросы.

Gigabyte AORUS Radeon RX 9070 XT выставлена на продажу за 1119,99 евро, в то время как Gigabyte Radeon RX 9070 XT и модель без XT продаются по цене 1069,99 евро и 889,99 евро соответственно. Важно отметить, что это, безусловно, не окончательные цены, а скорее заполнитель, поскольку ожидаются гораздо более низкие рекомендованные розничные цены, предположительно в диапазоне от 300 до 1000 долларов. Однако список раскрыл некоторые особенности графических процессоров RX 9070, подтверждая предыдущие слухи.

Не только NeoByte, но и другой филиппинский розничный продавец выставил на продажу карту Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16 ГБ однако там цена карты составляет около 521 доллара, что более соответствует реальной стоимости видеокарты на старте продаж. В недавнем интервью Фрэнк Азор из AMD сообщил, что модели RX 9070 будут выпущены в ценовом сегменте от 300 до 1000 долларов, и, учитывая, что они являются прямыми конкурентами графических процессоров NVIDIA класса XX70 и XX80, то можно ожидать агрессивной ценовой политики от AMD, учитывая, что компания решила добиться доминирования в мейнстрим сегменте.

Основной сегмент графических процессоров нового поколения похоже будет чрезвычайно разогрет, благодаря серьезной конкуренции между NVIDIA, AMD и Intel, что должно положительно сказаться на потребителях.