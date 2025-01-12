Конечно купить её пока нельзя, и кроме того, ритейлер предупреждает о возможном изменении цены после релиза

Если судить по недавним утечкам производительности архитектуры RDNA 4, то новые графические ускорители AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT должны стать отличными моделями среднего класса, если цены будут достаточно разумными. Одна из последних утечек показала, что модели RX 9070 XT от партнеров будут стоить примерно 549 долларов, что легко позволит им обойти NVIDIA GeForce RTX 5070.

Теперь еще одна утечка раскрыла одну из карт RX 9070 XT от розничного продавца из Филиппин. Рассматриваемым вариантом является модель Gaming OC от Gigabyte с базовой и повышенной тактовой частотой 2400 и 2970 МГц соответственно. Кроме того, также карта предложит 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 256-битной шине памяти. Графический процессор будет также включать 4096 шейдерных блоков и 64 ядра RT.

Что касается стоимости, то RX 9070 XT Gaming OC стоит 35 000 песо, включая налоги в размере 12%, что составляет примерно 521 доллар до вычета налогов. Хорошая ли это цена или нет, будет зависеть от того, насколько хорошо ускоритель покажет себя в сравнении с предложениями NVIDIA, и насколько хорошо партнеры NVIDIA оценивают свои варианты. Учитывая выше указанную цену кажется, что RX 9070 XT будет достаточно хорошо оценена, но, конечно, только если список точен. В связи с этим стоит отметить, что в этом списке есть несколько опечаток, что, безусловно, не внушает ему полного доверия. Тем не менее поскольку это предварительная информация, то ошибки могут быть непреднамеренными.