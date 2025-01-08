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AMD представила процессор Ryzen 5 9600
Ryzen 5 9600 представляет собой слегка урезанный по тактовой частоте Ryzen 5 9600X, который к тому же получил в комплекте кулер Wraith Stealth.

 В то время как AMD в основном решила уделить основное внимание предстоящим процессорам high-end сегмента на выставке CES 2025, на ее веб-сайте без лишнего шума появился новый продукт для бюджетного рынка. Процессор AMD Ryzen 5 9600 представляет собой слегка урезанный вариант Ryzen 5 9600X, при этом его рекомендованная цена и дата выпуска пока неизвестны.

 Серия AMD Ryzen 9000 под кодовым названием Granite Ridge была запущена ещё летом 2024 года после некоторых небольших задержек с упаковкой. Семейство Zen 5 предлагает ожидаемые улучшения между поколениями. Теперь Ryzen 5 9600 предлагает более дешевый способ обновления для тех, кто хочет приобщиться к сообществу владельцев платформы Zen 5.

 Ryzen 5 9600 представляет собой 6-ядерный и 12-поточный процессор с 32 МБ кэш-памяти L3 и мощностью TDP 65 Вт. Эти характеристики в точности соответствуют Ryzen 5 9600X, а разница заключается в тактовой частоте: Ryzen 5 9600 предлагает базовую частоту 3,8 ГГц и разгон до 5,2 ГГц, в то время как Ryzen 5 9600X работает на частотах 3,9 ГГц и 5,4 ГГц соответственно, что очень немного.

 Также Ryzen 5 9600 предлагает одно новшество для серии Ryzen 9000 - кулер Wraith Stealth в комплекте. Поскольку ни один из других потребительских процессоров AMD не включает стандартные кулеры с момента выпуска процессоров Ryzen 8000G в январе 2024 года, возвращение Wraith Stealth станет долгожданным для покупателя с ограниченным бюджетом, который хочет сэкономить около 20 долларов.

 С появлением материнских плат для процессоров Zen 5 среднего класса B840 и B850 на выставке CES, похоже, что Ryzen 5 9600 будет хорошо позиционирован среди других моделей, чтобы предоставить покупателям доступ к PCIe Gen5 за небольшую сумму.

 Пока неясно, когда Ryzen 5 9600 выйдет в продажу и сколько он будет стоить потребителям. На выставке CES 2025 о чипе было рассказано немного, но, исходя из общего снижения цен на текущее поколение AMD, Ryzen 5 9600, скорее всего, будет выпущен по рекомендованной розничной цене около 220 долларов или даже ниже, исходя из стартовой цены чипа Ryzen 5 7600 в 230 долларов.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #ryzen 5 9600x #процессоры ryzen #ryzen 5 9600
Источник: tomshardware.com
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