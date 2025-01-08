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ASUS представила настольный компьютер ROG G700 с видеокартой Nvidia RTX 5090
Новинка от ASUS будет представлена на базе двух платформ с процессорами Intel Core Ultra 9 285K или AMD Ryzen 7 9800X3D, а также получит до 64 ГБ ОЗУ.

 На выставке CES 2025 игровое подразделение ASUS, Republic of Gamers (ROG), представило свой новейший высокопроизводительный игровой настольный компьютер ROG G700. Он предлагает высочайшую производительность прямо сейчас и высокий задел на будущее.

 Новый ASUS G700 работает на процессоре Intel Core Ultra 9 285K или AMD Ryzen 7 9800X3D, которые способны с максимальной производительностью выводить картинку в самых требовательных играх и приложениях. Настольный компьютер оснащен графическим процессором нового поколения NVIDIA GeForce RTX 5090 с 32 ГБ памяти GDDR7, что обеспечивает высококачественную графику и плавный игровой процесс на максимальных настройках. Передовые технологии, такие как DLSS 4 и Frame Generation, еще больше повышают частоту кадров и качество изображения. Благодаря оперативной памяти стандарта DDR5 объемом до 64 ГБ система обеспечивает отличную многозадачность, а также быструю загрузку игр и приложений.

 Система G700 оснащена твердотельным накопителем PCIe Gen 4 NVMe емкостью 2 ТБ для быстрой загрузки приложений и игр. Она также поддерживает хранилище PCIe Gen 5, обеспечивая гибкость для пользователей, желающих идти в ногу с развивающимися технологиями.

 ASUS G700 будет доступен в конфигурациях как с воздушным, так и с жидкостным охлаждением. Модель с воздушным охлаждением включает в себя башенный кулер, а версия с жидкостным охлаждением оснащена 240-миллиметровым кулером AIO. Система охлаждения дополняется четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами для создания в корпусе эффективного воздушного потока. Съемные пылевые фильтры помогают поддерживать производительность, упрощая очистку системы.

 Корпус G700 поддерживает доступ без инструментов и компоненты стандартного размера, что упрощает модернизацию и обслуживание системы. Настраиваемая RGB-подсветка с интеграцией Aura Sync позволяет персонализировать внутренней пространство и выделиться среди друзей.

 Передняя панель ввода/вывода включает порты USB 3.2 Type-A и Type-C для удобного доступа к периферийным устройствам. На задней панели предусмотрено несколько вариантов подключения, таких как порты DisplayPort, HDMI и USB. Система поддерживает Wi-Fi 6 и оснащена портом Realtek 2.5Gb Ethernet для быстрой работы в сети.

Основные характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 9 285K или AMD Ryzen 7 9800X3D;

Графическая карта: NVIDIA GeForce RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7;

Память: до 64 ГБ DDR5;

Система хранения: 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD (расширяется до PCIe Gen 5);

Охлаждение: воздушное охлаждение или 240-мм AIO с жидкостным охлаждением;

Подключение: Wi-Fi 6, Realtek 2.5Gb Ethernet, Thunderbolt 4, порты USB.

 Цены и сведения о доступности игрового настольного компьютера ROG G700 пока не разглашаются, однако, учитывая высокую розничную цену в 2000 долларов только за видеокарту RTX 5090, можно ожидать, что топовая сборка системы может стоить в диапазоне от 4 до 5 тысяч долларов.

#amd #nvidia #видеокарты #asus #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #ryzen 7 9800x3d #intel core ultra 9 285k #видеокарты: nvidia #asus g700
Источник: gizmochina.com
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