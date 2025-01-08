На выставке CES 2025 игровое подразделение ASUS, Republic of Gamers (ROG), представило свой новейший высокопроизводительный игровой настольный компьютер ROG G700. Он предлагает высочайшую производительность прямо сейчас и высокий задел на будущее.
Новый ASUS G700 работает на процессоре Intel Core Ultra 9 285K или AMD Ryzen 7 9800X3D, которые способны с максимальной производительностью выводить картинку в самых требовательных играх и приложениях. Настольный компьютер оснащен графическим процессором нового поколения NVIDIA GeForce RTX 5090 с 32 ГБ памяти GDDR7, что обеспечивает высококачественную графику и плавный игровой процесс на максимальных настройках. Передовые технологии, такие как DLSS 4 и Frame Generation, еще больше повышают частоту кадров и качество изображения. Благодаря оперативной памяти стандарта DDR5 объемом до 64 ГБ система обеспечивает отличную многозадачность, а также быструю загрузку игр и приложений.
Система G700 оснащена твердотельным накопителем PCIe Gen 4 NVMe емкостью 2 ТБ для быстрой загрузки приложений и игр. Она также поддерживает хранилище PCIe Gen 5, обеспечивая гибкость для пользователей, желающих идти в ногу с развивающимися технологиями.
ASUS G700 будет доступен в конфигурациях как с воздушным, так и с жидкостным охлаждением. Модель с воздушным охлаждением включает в себя башенный кулер, а версия с жидкостным охлаждением оснащена 240-миллиметровым кулером AIO. Система охлаждения дополняется четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами для создания в корпусе эффективного воздушного потока. Съемные пылевые фильтры помогают поддерживать производительность, упрощая очистку системы.
Корпус G700 поддерживает доступ без инструментов и компоненты стандартного размера, что упрощает модернизацию и обслуживание системы. Настраиваемая RGB-подсветка с интеграцией Aura Sync позволяет персонализировать внутренней пространство и выделиться среди друзей.
Передняя панель ввода/вывода включает порты USB 3.2 Type-A и Type-C для удобного доступа к периферийным устройствам. На задней панели предусмотрено несколько вариантов подключения, таких как порты DisplayPort, HDMI и USB. Система поддерживает Wi-Fi 6 и оснащена портом Realtek 2.5Gb Ethernet для быстрой работы в сети.
Основные характеристики:
Процессор: Intel Core Ultra 9 285K или AMD Ryzen 7 9800X3D;
Графическая карта: NVIDIA GeForce RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7;
Память: до 64 ГБ DDR5;
Система хранения: 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD (расширяется до PCIe Gen 5);
Охлаждение: воздушное охлаждение или 240-мм AIO с жидкостным охлаждением;
Подключение: Wi-Fi 6, Realtek 2.5Gb Ethernet, Thunderbolt 4, порты USB.
Цены и сведения о доступности игрового настольного компьютера ROG G700 пока не разглашаются, однако, учитывая высокую розничную цену в 2000 долларов только за видеокарту RTX 5090, можно ожидать, что топовая сборка системы может стоить в диапазоне от 4 до 5 тысяч долларов.