Пока подробностей о новинках мало, за исключением данных об их компактных размерах и линейки используемых процессоров.

По мере того как мероприятие CES 2025 набирает обороты, технологические компании продолжают представлять всё больше совершенно новых устройств, а также обновленные линейки уже существующих продуктов. Например, компания MSI усердно работала и представила многочисленные устройства, среди которых обновленная линейка мини-ПК Cubi NUC.

В основе нового MSI Cubi NUC AI+ 2M теперь будет лежать линейка мобильных процессоров Intel Core Ultra 200V Lunar Lake, размещенных в относительно компактном корпусе объемом 0,826 литра. Точные идентификаторы предлагаемых ЦП не разглашаются, что оставляет пользователей в неведении относительно реального потенциала производительности продукта. Будучи системой на базе чипов Lunar Lake, она также будет обладать функциями CoPilot+ благодаря своему нейронному сопроцессору. Компактная система будет лишена возможности использования дискретной видеокарты и будет полагаться лишь на встроенную, но достаточно мощную встроенную графику на архитектуре Xe2-LPG.

Модель Cubi AI 1UM в свою очередь будет еще компактнее, её объем составляет всего 0,51 литра, а высота — 37,5 мм. Этот вариант также будет оснащен процессорами серии Intel Lunar Lake, что тоже позволит реализовать функциональность CoPilot+. Тем не менее подробности о предлагаемых процессорах еще не раскрыты, что делает прогнозирование производительности системы пустой затеей.

Обе системы оснащены большим набором портов, включая два порта Thunderbolt 4, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, а также два порта 2.5 G LAN. Кроме того, новинки могут похвастаться поддержкой новейшего беспроводного интерфейса WiFi 7 для высокоскоростного подключения к сети. Хотя подробности о ценах и доступности остаются неизвестными, со временем компания должна предоставить больше информации по этим вопросам.