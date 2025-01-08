Ожидается, что смартфон поступит в продажу уже в наступившем году

Некоторое время назад в сети появились слухи о планах Xiaomi выпустить собственный чипсет. Похоже, эти слухи имеют под собой серьезную основу, поскольку новая утечка теперь раскрывает ссылки на указанный чипсет в собственном коде Xiaomi Mi.

Как сообщает Xiaomitime, код Mi теперь подтвердил разработку Xiaomi нового внутреннего чипсета с кодовым названием «XRing». Ожидается, что этот чипсет будет называться Pinecone Surge S2 и станет прямым преемником чипа Surge S1, являющегося первой попытки Xiaomi собственный чипсет, представленный в смартфоне Mi 5c еще в 2017 году.

Хотя подробности о XRing на данный могут не многое рассказать о новинке, чипсет почти наверняка будет использовать модем MediaTek, возможно, модель T90 5G, если судить по предыдущим утечкам. Как сообщается, Surge S2 XRING будет представлять собой 3 нм процессор, вероятно, построенный на техпроцессе N3E от TSMC и получит основное ядро Arm Cortex-X3, три ядра Cortex-A715, четыре ядра Cortex-A510 и графическим процессором CXT-48-1536 от Imagination.

Маловероятно, что Xiaomi будет использовать чипсет Surge S2 в большом количестве своих устройств, из-за связанного с этим риском, если вдруг что-то пойдет не по плану. Тем не менее в настоящее время кажется очевидным, что Xiaomi 15S Pro под кодовым названием «dijun» и с номером модели «25042PN24C» будет оснащен именно этим чипсетом.