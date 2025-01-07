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AMD представила мобильные процессоры Ryzen 9000HX Fire Range
На данный момент представлено три модели, из которых только флагман Ryzen 9 9955HX3D поддерживает технологию 3D V-Cache.

 В дополнение к своим высокопроизводительным процессорам Ryzen 9000X3D компания AMD также представляет линейку процессоров для ноутбуков следующего поколения под кодовым названием «Fire Range». Эти процессоры являются прямыми преемниками процессоров Ryzen 7000HX Dragon Range с архитектурой ядер Zen 4. Новые чипы основаны на новой архитектуре ядер Zen 5 и включают технологию 3D V-Cache 2-го поколения.

 Флагманом линейки станет процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D, включающим 16 ядер и 32 потока. Такая конфигурация обеспечит невероятную производительность в приложениях и играх. Чип будет работать на максимальной тактовой частоте до 5,4 ГГц и получит кэш-память объемом 144 МБ, а также TDP 54 Вт.

 Тактовая частота 5,4 ГГц аналогична той, на которой работает Ryzen 9 7945HX3D, но с обновленным 3D V-Cache и новой архитектурой Zen 5. Чип будет предназначен для высокопроизводительных мобильных игровых компьютеров с новыми дискретными графическими ускорителями серий NVIDIA RTX 50 и AMD RX 9000.

 Помимо модели с технологией 3D V-Cache, у AMD также будет две стандартные, но высококлассные модели, такие как Ryzen 9 9955HX и Ryzen 9 9850HX.

 Модель AMD Ryzen 9 9955HX получит ту же конфигурацию ядра, что и Ryzen 9 9955HX3D, за исключением 3D V-кэша. Процессор также будет иметь максимальную тактовую частоту в режиме ускорения 5,4 ГГц и мощность TDP 54 Вт, но кэш-память его ограничена 80 МБ. В свою очередь 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9850HX сможет похвастаться 24 потоками, тактовой частотой до 5,2 ГГц, 76 МБ кэш-памяти и таким же, как у двух других чипов уровнем TDP 54 Вт.

 Как и процессоры Dragon Range линейки Ryzen 7000HX, процессоры Ryzen 9000HX Fire Range будут поставляться с теми же кристаллами, что и модели для настольных ПК, которые включают в себя две матрицы CCD и одну матрицу ввода-вывода. В будущем, в качестве более массовых моделей, вполне стоит ожидать появления 6- и 8-ядерных вариантов, но они пока не представлены. Что касается появления в продаже, то AMD планирует выпустить свою линейку Fire Range в первом полугодии 2025 года.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 9000 #3d v-cache #процессоры ryzen #ryzen 9 9955hx3d
Источник: wccftech.com
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