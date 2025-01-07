Маркус Перссон официально обнародовал планы на продолжение легендарной игры, но, поскольку права на торговую марку Minecraft принадлежат Microsoft, то Перссон описывает новый проект как «духовного преемника»

В Minecraft игроки могут раскрыть свой творческий потенциал, строя из пиксельных блоков все, что только можно себе представить — замки, леса или даже подводные миры. Когда Маркус Перссон, более известный как Нотч, выпустил игру в мае 2009 года, то она сразу завоевала признание игроков всех возрастов. К 2020 году было продано более 200 миллионов копий Minecraft, что сделало ее самой продаваемой игрой всех времен, превзойдя даже GTA 5.

Примерно через пять лет после ее выпуска Нотч продал Mojang Studios, команду, стоящую за Minecraft, компании Microsoft за невероятные 2,5 миллиарда долларов. Microsoft интегрировала Mojang Studios в Xbox Game Studios и продолжила поддерживать игру, которая по-прежнему может похвастаться огромной базой игроков. В 2024 году Minecraft получил два крупных дополнения: Tricky Trials и The Garden Awakens, предлагая фанатам массу нового контента. Несмотря на эти обновления, желание сообщества получить Minecraft 2 только усиливается.

1 января создатель Minecraft Маркус Перссон провёл опрос, в котором спрашивал сообщество, следует ли ему сосредоточиться на уже начатой им roguelike-игре или переключить свое внимание на разработку Minecraft 2. Ответ не стал сюрпризом, так как 80% участников высказались за создание второй части Minecraft.

Два дня спустя Нотч снова обратился к сообществу, подтвердив, что он по сути анонсировал Minecraft 2 посредством опроса. Однако шведский разработчик описал ее в качестве духовного преемника Minecraft, но идущую своим собственным путем. Нотч пояснил:«Я подумал, что, возможно, люди действительно хотят, чтобы я сделал еще одну игру, которая будет очень похожа на первую, и мне нравится снова работать над играми».

Для поклонников Minecraft эти слова, как бальзам на душу. Однако стоит отметить, что Нотч ранее анонсировал некоторые игровые проекты, которые так и не были реализованы. Это оставляет возможность того, что «Minecraft 2» может никогда не увидеть свет. Даже если игра и выйдет, то возникает вопрос, насколько близко она может напоминать оригинал? Это неизвестно, учитывая, что теперь Microsoft владеет правами на торговую марку Minecraft.