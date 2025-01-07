Доступный смартфон Xiaomi с поддержкой 5G оснащен большим 6,88-дюймовым дисплеем, чипсетом Snapdragon 4 Gen 2, основной камерой на 50 МП и аккумулятором емкостью 5160 мАч, а также другими функциями

Компания Xiaomi выпустила смартфон Redmi 14C 5G в Индии, в качестве второго по доступности 5G-устройства бренда в этой стране после модели Redmi A4 5G. Устройство пришло на смену прошлогоднему Redmi 13C 5G.

Телефон получил незначительные изменения в плане спецификаций. Однако его дизайн претерпел изменения, и теперь он больше похож на премиальный смартфон, хотя таковым конечно же не является.

Как было сказано выше, Redmi 14C 5G напоминает внешне флагманские смартфоны китайских брендов. Он имеет большой круглый модуль камеры, расположенный в центре задней панели, в котором расположены два объектива с основным датчиком разрешением 50 Мп и дополнительным датчиком, вероятно, измеряющим глубину резкости. На передней панели Redmi 14C 5G располагается фронтальная камера разрешением 8 МП (на предшественнике был датчик на 5 Мп). Третьим элементом в заднем модуле является вспышка, в то время как четвертый представляет собой заглушку.

Дизайн смартфона дополняется привлекательными цветами. Помимо стандартного черного оттенка (Stargaze Black), телефон также будет предлагаться в синем цвете с белыми акцентами (Starlight Blue) и фиолетовом с узором в виде следов от звезд при их движении по небу (Stardust Purple).

Что касается размера, то новинка немного больше, чем Redmi 13C 5G, из-за большего дисплея. В то же время он тяжелее и имеет массу 212.

Дисплей Redmi 14C 5G имеет размер 6,88 дюйма (у предшественника был 6,74 дюйма) с каплевидным вырезом под селфи-камеру. ЖК-панель обеспечивает разрешение HD+ и частоту обновления до 120 Гц и может достигать пикового уровня яркости 600 кд/м2.

Работает Redmi 14C 5G на базе бюджетной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 вместо MediaTek Dimensity 6100 Plus у Redmi 13C 5G.

Стоит отметить, что оба чипсета более или менее идентичны с точки зрения производительности. Они также работают с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2.

В программном отношении Redmi 14C будет использовать оболочку HyperOS на базе ОС Android 14, но получит еще два основных обновления, то есть покупатели могут рассчитывать на Android 16 через пару лет.

За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5160 мАч, что немного больше по сравнению с 5000 мАч у предыдущей модели. Зарядка смартфона будет довольно медленной по современным меркам с мощностью всего 18 Вт. В этом отношении у новой и старой моделей наблюдается паритет. Интересно, что, несмотря на медленную зарядку, Redmi 14C 5G получит в комплекте зарядное устройство мощностью 33 Вт.

Что касается стоимости Redmi 14C 5G, то она будет начинаться от 10 000 индийских рупий (около 116 долларов) за базовую модель с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти оценивается в 12 000 индийских рупий (около 140 долларов). Смартфон будет доступен на официальном сайте Xiaomi и Amazon India с 10 января.