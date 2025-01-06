В линейку войдут две модели с диагональю дисплея 14 и 16 дюймов по цене от 640 долларов

Китайский производственный гигант Xiaomi официально объявил о выходе новой линейки своих мобильных компьютеров RedmiBook 2025 модельного года, которые доступны в вариантах с 14-дюймовым и 16-дюймовым экранами. Хотя на данный момент запуск ноутбуков ограничен рынком Китая, весьма вероятно, что ноутбуки появятся и на международном рынке. Что касается технических характеристик, то новые мобильные компьютеры получат процессор Core 5 220H на базе линейки Raptor Lake-H Refresh. Этот процессор оснащен 12 ядрами и 16 потоками, работающий на тактовой частоте от 2 до 4,9 ГГц. Дискретной графической карты ноутбуки не имеют и будут полагаться на встроенную графику Iris Xe, которая существенно медленнее, чем новая интегрированная графика на базе архитектуры Arc, входящей в линейки Arrow Lake и Lunar Lake.

Ноутбуки являются достаточно компактными и высокомобильными устройствами благодаря небольшой массе и толщине, составляющих соответственно 1,36 и 1,65 кг для моделей на 14 и 16 дюймов и толщиной 15,9 мм.

За автономность ноутбуков будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 72 Втч, который по заявлению компании Xiaomi, позволит работать ноутбукам в течение 19.05 часа без подзарядки. Такое заявление весьма громкое и, скорее всего, не соответствует действительности, а реальная автономность, как всегда, будет меньше заявленной и очень сильно зависит от различных сценариев эксплуатации и рабочих нагрузок. 14-дюймовая модель оснащена ЖК-дисплеем разрешением 2,8K, тогда как 16-дюймовая версия, что интересно, получила дисплей меньшего, но также достойного разрешения 2,5K. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц, что, безусловно, станет приятным дополнением для пользователей. Стоимость ноутбуков начинается от 640 долларов США за 14-дюймовый вариант с конфигурацией памяти из 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X и накопителем на 512 ГБ, а 16-дюймовая версия оценивается производителем на 30 долларов дороже за вариант с аналогичным объемом памяти ОЗУ и встроенного накопителя.