Кулер Laminar RS1 был предназначен для маломощных процессоров Pentium и Celeron, выпуск которых завершен

Часто называемая самым слабым кулером компании Intel модель Laminar RS1 не так плоха, как предполагает его название. Однако данная система охлаждения просто недостаточно эффективна для большого количества современных настольных процессоров. Intel включила этот кулер в комплект с бюджетными моделями, такими как процессоры Pentium и Celeron, которые уже сняты с производства.

Кулер Laminar RS1 имеет медный сердечник для повышения эффективности теплоотвода. Он разработан как бюджетная альтернатива модели RM1, представляющей собой более дорогую версию, обычно используемую с процессорами от Core i3 до Core i7 мощностью 65 Вт. Если бы не синее кольцо подсветки, то можно было бы не сразу заметить разницу между RS1 и RM1 с первого взгляда:

Поскольку планы Intel относительно замены Pentium/Celeron следующего поколения остаются неясными, а процессоры Core Ultra 3 то появляются, то исчезают из списков будущих процессоров, компания решила просто больше не использовать бюджетные варианты кулеров.

Сегодня Intel подтвердила, что кулер Laminar RS1 был официально снят с производства 27 декабря прошедшего года:

Примечательно, что кулер RM1 не был снят с производства. Он был в комплекте с процессорами серий Core 12-го, 13-го и 14-го поколений и может быть использован в будущих сериях. Текущие признаки указывают на то, что процессоры Core Ultra 200 мощностью 65 Вт поставляются в крупных коробочных исполнениях, которые обычно включают в комплект кулеры. Будет ли это модель RM1, еще предстоит узнать.