Новый Thunderbird U6 с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K предназначен прежде всего для офисных работников и создателей контента

Дочерняя компания TCL Ffalcon представила на китайском рынке свой новейший офисный монитор QD-MiniLED Thunderbird U6. Устройство стоит 1499 юаней (204 доллара США) и теперь доступен для покупки на JD.com.

Этот 27-дюймовый монитор имеет разрешение 4K UHD (3840×2160 пикселей) с частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает четкость. Новинка оснащена технологией Quantum Dot (QD), предлагающей 98% охват цвета DCI-P3 и 99% sRGB. Кроме того, монитор имеет точность цветопередачи Delta E < 2, что делает его идеальным для дизайнеров и творческих личностей.

Монитор QD-MiniLED Thunderbird U6 оснащен технологией подсветки MiniLED со 180 локальными зонами затемнения, что повышает яркость и контрастность для более глубоких черных и более ярких белых оттенков. Дисплей имеет пиковую яркость 600 кд/м2, сертифицированную DisplayHDR 600, и динамический коэффициент контрастности 1 000 000:1, что обеспечивает потрясающие визуальные эффекты. Кроме того, монитор оснащен калибровкой на уровне пикселей Demura, обеспечивая равномерную яркость и цветопередачу по всему экрану.

Монитор также имеет сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, что означает снижение нагрузки на глаза при длительном использовании. Он также поддерживает ШИМ-затемнение частотой 10 кГц, обеспечивая более комфортный просмотр контента.

Монитор оснащен полным набором возможностей для подключения, включая 2 порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4, разъем USB Type-C с мощностью питания 65 Вт, 2 порта USB-A, один восходящий порт USB-B и разъем для наушников. Порт Type-C обеспечивает высокоскоростную передачу данных и возможность обратной зарядки.

Монитор QD-MiniLED Thunderbird U6 оснащен эргономичной подставкой, которая поддерживает наклон от -5° до 15°, регулировку высоты до 125 мм, горизонтальный поворот на ±20° и вертикальный поворот от -90° до +90°, что позволяет пользователям найти идеальное положение для удобства работы. Монитор отличается минималистичным дизайном с белой отделкой, идеально вписывающейся в любое профессиональное рабочее пространство.

Кроме того, он получил два динамика мощностью по 3 Вт, обеспечивающих чистый звук для совещаний и воспроизведения мультимедиа. Каждый монитор поставляется с заводской калибровкой, что гарантирует качество и точность цветопередачи из коробки.