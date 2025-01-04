Xiaomi подтвердила скорый глобальный релиз линейки смартфонов Redmi Note 14, представив соответствующий тизер.

Серия Redmi Note 14 находится на пороге своего дальнейшего развёртывания. Первоначально смартфоны дебютировали в Китае более трех месяцев назад. После этого компания Xiaomi начала продажу этой серии в Индии, где она продается как Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Теперь Xiaomi назначила глобальную дату запуска серии Redmi Note 14, который должен состояться 10 января.

Интересно, что релиз приемников серии Redmi Note 13 состоится всего через день после того, как Xiaomi представит модели Poco X7 и Poco X7 Pro по всему миру. Официально Xiaomi подтвердила, что на мероприятии будет присутствовать только Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Однако есть все основания предполагать, что Redmi Note 14 5G и Redmi Note 14 Pro 5G также присоединятся к своему старшему собрату.

Предположительно, первый будет комплектоваться тем же оборудованием, что и его индийский аналог, а не оригинальная китайская модель. Стоит отметить, что Xiaomi предлагает Redmi Note 14 в Индии с другой фронтальной камерой, а также сверхширокоугольным объективом на 8 МП, который вообще отсутствует у его китайского варианта.

10 января также может состояться официальный анонс моделей с поддержкой только сетей 4G. На данный момент Xiaomi ничего не сказала по этому поводу. При этом характеристики, изображения смартфонов и цены на две 4G модели просочились в сеть ещё в конце прошлого года. Таким образом, серия Redmi Note 14 к глобальному выпуску будет выглядеть следующим образом:

Redmi Note 14 4G;

Redmi Note 14 Pro 4G;

Redmi Note 14 5G;

Redmi Note 14 Pro 5G;

Redmi Note 14 Pro Plus 5G.