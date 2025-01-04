Компания заявляет, что продала на 220 процентов больше смартфонов нового поколения по сравнению с предыдущей моделью.

Китайский производитель смартфонов Redmi вчера днем выпустил свой новейший телефон среднего уровня Turbo 4. Телефон поступил в продажу сразу после запуска по стартовой цене 1999 юаней (около 300 долларов США).

Согласно официальным данным продажи Redmi Turbo 4 в первый день более чем вдвое превысили продажи модели предыдущего поколения, увеличившись на 220%.

Главной особенностью Redmi Turbo 4 является его производительность. Телефон стал первым в мире устройством, работающим на процессоре MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который также является первым в своем классе, использующим архитектуру с полностью производительными ядрами. В результате чип набирает в тесте AnTuTu более 1,8 миллиона баллов.

Революционная полнофункциональная архитектура объединяет в себе восемь процессорных ядер Arm Cortex-A725. Эта конфигурация включает одно ядро Cortex-A725 на частоте3,25 ГГц, три больших ядра Cortex-A725 на частоте 3,0 ГГц и четыре таких же ядра, но на частоте 2,1 ГГц.

Однокристальная система Dimensity 8400-Ultra также включает мощный графический процессор Mali-G720 MC7. По сравнению с чипом предыдущего поколения, графический процессор обеспечивает прирост производительности до 24 процентов при снижении энергопотребления на 42 процента.

Помимо впечатляющего процессора и графического процессора, Redmi Turbo 4 может похвастаться несколькими другими привлекательными функциями. Телефон оснащен 6,67-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и модулем задней камеры, состоящим из 50-мегапиксельного основного датчика и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива.

За автономность телефона отвечает большая аккумуляторная батарея емкостью 6550 мАч. Эта батарея может похвастаться 6% содержанием кремния и плотностью энергии 825 Вт·ч/л. Кроме того, Turbo 4 поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, которая заряжает телефон до 100% всего за 45 минут.

Redmi Turbo 4 также имеет три сертификата защиты от пыли и воды: IP66, IP68 и IP69. Работает новый смартфон на оболочке HyperOS 2.0 на основе операционной системы Android 15.