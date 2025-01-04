Рекорд удалось установить разработчику знаменитой сборки Tiny11

Разработчик NTDev хорошо известен тем, что тестирует операционные системы Microsoft, используя ограниченные ресурсы компьютеров, и их последнее достижение не является исключением. Команде успешно удалось запустить Windows 11, используя системную память объемом всего 184 МБ. Это является невероятным достижением, учитывая, что даже Windows XP с трудом могла бы справиться с такими ограничениями.

NTDev поделились своим достижением в сети X* (запрещена на территории России), назвав его абсолютно безумным и рекордным. Это стало возможно благодаря Tiny11, специально модифицированной версии Windows 11, предназначенной для минимизации требований к объему памяти. Tiny11 удаляет предустановленные программы, такие как приложение «Камера», OneDrive и другие ненужные для большинства пользователей компоненты, создавая оптимизированную сборку, идеально подходящую для маломощного оборудования.

Основная цель Tiny11 — экономия места для хранения данных, и с этим он справляется впечатляюще, уменьшая типичный установочный размер Windows 11 с более чем 20 ГБ до всего 8 ГБ. Удаляя ненужные приложения и процессы, Tiny11 также значительно снижает использование оперативной памяти, что позволяет системе работать на конфигурациях с очень низким объемом памяти.

Сообщается, что последние сборки Tiny11 позволяют устанавливать обновления Windows, хотя такая функциональность, что неудивительно, официально не поддерживается Microsoft. Удаление определенных компонентов также может вызвать проблемы, например, удаление браузера Edge может привести к поломке виджетов, зависящих от его работы.

Удобство использования Windows 11 при таких крайних ограничениях ресурсов — это уже другой вопрос. Имея всего 184 МБ оперативной памяти, запустить современную ОС и приложения практически невозможно. Например, при открытом Блокноте системная память заполнена до 183 МБ.

Стоит отметить, что эта функция основана на подкачке памяти, что, вероятно, помогает ОС преодолеть некоторые ограничения физической памяти. Однако NTDev подчеркнул, что для обеспечения возможности загрузки системы по-прежнему необходима серьёзная оптимизация.





Такие испытания операционной системы не является чем-то новым для NTDev, который известен тем, что доводит Windows до абсолютных пределов с помощью различных модов и экспериментов. Ранее в этом году была достигнута еще одна важная веха, а именно абсолютный минимальный размер установки Windows 11 менее 100 МБ. Неудивительно, что получившаяся ОС была настолько урезана, что практически не функционировала.

Всего месяц спустя в другом рекордном эксперименте NTDev удалось установить новую копию Windows 10 всего за 104 секунды, снова используя специальную, высокооптимизированную версию операционной системы.