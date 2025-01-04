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Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
50-контактный разъем на задней панели материнской платы обеспечивает передачу мощности до 1500 Вт, без кабелей на передней панели платы

 Asus и другие компании потратили многие годы на изучение способов избавления от кабелей из процесса сборки ПК. Стандарт BTF от ASUS призван сделать установку видеокарт более безопасной и простой, а последняя версия значительно увеличивает запас мощности для размещения большего количества компонентов.

 Команда DIY-APE недавно представила новую версию стандарта BTF, целью которой является минимизация количества кабелей, необходимых для установки компонентов ПК. Новый дизайн может обеспечить мощность до 1500 Вт при переносе всей проводки на заднюю часть материнской платы.

 Несколько лет назад компания Asus предложила BTF как метод установки графических процессоров без прокладки кабелей питания перед материнской платой, что иногда приводит к беспорядочному расположению кабелей. Используя конструкции, продемонстрированные в 2023 и 2024 годах, видеокарта может получать до 600 Вт напрямую от материнской платы без кабелей.

 В новой системе DIY-APE добавлен 50-контактный разъем на задней панели материнской платы 12VO — стандарт питания, введенный Intel для упрощения прокладки кабелей. Разъем DIY-APE мощностью 1500 Вт может заменить традиционные двойные 8-контактные разъемы EPS для ЦП, 24-контактные разъемы для материнской платы и разъемы для графического процессора 12V-2x6.

 В специализированных ПК, построенных по стандарту BTF 3.0, оставшимися компонентами, требующими дополнительных кабелей, являются кулеры и устройства SATA. Поскольку большинство пользователей переходят на твердотельные накопители NVMe, которые подключаются непосредственно к слотам материнской платы M.2, кабели в системном блоке будут относиться только к кнопкам передней панели, вентиляторам и индикаторам RGB.

 Такие требования конструкции могут облегчить сборку для новичков и снизить риск некачественных соединений или возгораний, от которых страдали разъемы питания RTX 4090, использовавшиеся в первых партиях видеокарт. Однако BTF теоретически может затруднить устранение некоторых неполадок в системе.

 Основным недостатком является то, что BTF требует новых материнских плат, видеокарт и блоков питания для поддержки новых типов подключения. Сборщикам придется использовать только те детали, которые соответствуют стандарту BTF.

 Чтобы BTF стал жизнеспособным, его необходимо принять и остальным производителям компонентов для персональных компьютеров. Будущее без кабелей потребует от производителей материнских плат, графических процессоров, блоков питания и корпусов утверждения общего набора разъемов, чтобы пользователи могли создавать бескабельные ПК, не беспокоясь о потенциальном обновлении компонентов.

 Хотя шансы BTF на массовое признание остаются туманными, мероприятие CES 2025, которое начнется через несколько дней, может предоставить ASUS возможность продемонстрировать свои преимущества. Например, компания Asus представила версию видеокарты RTX 4090 BTF на прошлогодней выставке CES.

#asus #материнские платы #rtx 4090 #блоки питания #ces 2025 #ces #btf #кабельменеджмент #btf 3.0
Источник: techspot.com
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