Количество проданных процессоров Ryzen 7 9800X3D в данном магазине приближается к 9000 единиц.

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D продается в настоящее время очень хорошо, по крайней мере, если судить по данным одного розничного продавца. Mindfactory, немецкий магазин электроники, известный тем, что периодически делится статистикой продаж с общественностью, недавно сообщил, что продал 8650 единиц этого процессора с момента запуска чипа в конце прошлого года.

Это не такая большая цифра, но она имеет некоторое значение, если рассматривать ее в целом и в перспективе. Во-первых, мы имеем дело только с одним розничным продавцом. Более того, 8650 проданных чипов — это больше, чем сумма всех других процессоров серии Ryzen 9000, проданных Mindfactory на сегодняшний день.

Напомню, что AMD Ryzen 7 9800X3D появился 7 ноября 2024 года и сразу завоевал титул самого быстрого игрового процессора. Рекомендуемая розничная цена в 479 долларов не отпугнула покупателей, поскольку чип был быстро распродан в популярных розничных магазинах. Спекулянты не упустили возможность заработать и начали перепродавать чипы с огромной наценкой. С тех пор цены на сторонних торговых площадках снизились и последние предложения на eBay составили около 600 долларов. Это примерно на 120 долларов больше розничной цены, но гораздо меньше, чем 1500 долларов, которые чипы стоили не так давно.

Хотя последняя модель AMD уверенно стартовала, ей еще предстоит пройти большой путь, чтобы догнать любимый фанатами Ryzen 7 7800X3D. Так, Mindfactory продала 78420 единиц более ранней модели, что примерно в девять раз больше, чем Ryzen 7 9800X3D.

Стоит отметить, что у AMD есть ещё несколько моделей с технологией 3D V-Cache в разработке, включая шестиядерный процессор Ryzen 5 9600X3D, который может стать "народным" игровым чипом как по цене, так и по производительности. Также сообщается, что AMD готовит 12- и 16-ядерные процессоры X3D, которые могут появиться уже в этом месяце.

До CES 2025 осталось всего несколько дней, так что, возможно, скоро станет известно гораздо больше о грядущих представителях данной линейки. Выставка официально стартует в Лас-Вегасе 7 января и продлится до 10-го числа. Основной доклад представителя AMD запланирован на понедельник.