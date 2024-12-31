Будущий чипсет будет включать два ядра Cortex-X930 Travis и шесть ядер Cortex-A730 Gelas

Компания MediaTek готовится конкурировать с Qualcomm на рынке высокопроизводительных чипсетов в следующем году с моделью Dimensity 9500. После недавней утечки информации о чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 появились новые подробности о планах MediaTek относительно смартфонов следующего поколения.

Согласно подробностям, предоставленным инсайдером Digital Chat Station, чипсет Dimensity 9500 имеет конфигурацию процессорных ядер 2+6, заменяющую архитектуру с полностью производительными ядрами своих предшественников. Чипсет включает в себя два ядра Cortex-X930 Travis и шесть ядер Cortex-A730 Gelas. Этот дизайн похож на Qualcomm Snapdragon 8 Elite, уделяя особое внимание балансу между производительностью и эффективностью.

Ожидается, что основные ядра чипа будут работать на тактовой частоте 4 ГГц, что на 10% больше, чем у Dimensity 9400, имеющего частоту 3,62 ГГц. Что касается графического процессора, то будущий Dimensity 950 будет производиться на 3-нм техпроцессе TSMC N3P и ориентирован на лучшую энергоэффективность и управление температурным режимом. Однокристальная система получит расширение Scalable Matrix Extension (SME) от ARM для повышения многопоточной производительности, что делает чип идеальным для искусственного интеллекта и игровых приложений.

Ожидается, что чипсет Dimensity 9500 будет выпущен в середине 2025 года, что намного опережает график выпуска конкурента от Qualcomm, а выпуск Snapdragon 8 Elite 2, как сообщается, запланирован на октябрь 2024 года. Каким образом Dimensity 9500 будет обеспечивать конкуренцию со Snapdragon 8 Elite 2 пока остается загадкой. Возможно, что основным козырем станет его цена. Dimensity 9400 сейчас примерно на 19% дешевле процессора Snapdragon 8 Elite. Учитывая сообщения о том, что Snapdragon 8 Elite 2 может быть даже дороже, чем его предшественник, у MediaTek есть все шансы привлечь новых клиентов, если удастся сохранить конкурентоспособные цены на Dimensity 9500.