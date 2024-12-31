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LG представила новые игровые мониторы серии UltraGear GX9
Официальный дебют новых игровых мониторов состоится на мероприятии CES 2025

 Южнокорейская компания LG Electronics анонсировала свою новую серию игровых мониторов UltraGear GX9, которая дебютирует на выставке CES 2025. Линейку возглавляет модель LG 45GX990A, которая подчеркивает достижения компании в области технологии OLED и обеспечивает улучшенную игровую производительность.

 45-дюймовый OLED-монитор 45GX990A уже удостоился трёх наград CES 2025 Innovation Awards, самой престижной из которых является «Best of Innovation». Сопутствующая модель 45GX950A имеет многие из тех же функций, включая изогнутый дисплей с радиусом кривизны 800R, а также поддержку порта DisplayPort 2.1. Обе модели могут похвастаться разрешением 5K2K (5120 x 2160 пикселей) на OLED-панелях и соотношением сторон 21:9. Обе модели показывают невероятно глубокий черный цвет и яркие цвета, а также могут похвастаться наличием сертификата с низким уровнем синего цвета, снижающего нагрузку на зрение пользователя.

 Новые игровые мониторы получили функцию LG Dual-Mode второго поколения, которая позволяет пользователям изменять соотношение сторон,  выбирая между 21:9 и 16:9, и размеры экрана (39, 34 или 27 дюймов) для более персонализированного игрового процесса в таких жанрах, как FPS, RPG и гоночные игры. Покрытие LG Anti-Glare & Low Reflection обеспечивает четкое изображение даже в ярко освещенных помещениях.

 Модель LG 39GX90SA получила интегрированную платформу LG webOS, превращая этот 39-дюймовый изогнутый OLED-монитор в многоцелевой развлекательный центр. Он обеспечивает легкий доступ к потоковым сервисам и играм без необходимости использования дополнительных устройств. Его соотношение сторон имеет формат 21:9. Кроме того, монитор имеет порт USB Type-C и регулируемую подставку.

 Модели LG 45GX990A и LG 45GX950A поддерживают подключение через DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, а также оснащены портом USB-C с мощностью подачи питания 90 Вт. Оба монитора поддерживают переменную частоту обновления (VRR) и имеют сертификацию NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, что обеспечивает плавный игровой процесс.

 Серия UltraGear GX9, выпуск которой запланирован на первый квартал 2025 года, отражает стремление LG к инновациям в игровых технологиях. Информация о ценах и более подробные характеристики будут объявлены на выставке CES 2025.

#мониторы #игровые мониторы #ces 2025 #lg electronics #мониторы lg
Источник: gizmochina.com
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