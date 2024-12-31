Южнокорейская компания LG Electronics анонсировала свою новую серию игровых мониторов UltraGear GX9, которая дебютирует на выставке CES 2025. Линейку возглавляет модель LG 45GX990A, которая подчеркивает достижения компании в области технологии OLED и обеспечивает улучшенную игровую производительность.
45-дюймовый OLED-монитор 45GX990A уже удостоился трёх наград CES 2025 Innovation Awards, самой престижной из которых является «Best of Innovation». Сопутствующая модель 45GX950A имеет многие из тех же функций, включая изогнутый дисплей с радиусом кривизны 800R, а также поддержку порта DisplayPort 2.1. Обе модели могут похвастаться разрешением 5K2K (5120 x 2160 пикселей) на OLED-панелях и соотношением сторон 21:9. Обе модели показывают невероятно глубокий черный цвет и яркие цвета, а также могут похвастаться наличием сертификата с низким уровнем синего цвета, снижающего нагрузку на зрение пользователя.
Новые игровые мониторы получили функцию LG Dual-Mode второго поколения, которая позволяет пользователям изменять соотношение сторон, выбирая между 21:9 и 16:9, и размеры экрана (39, 34 или 27 дюймов) для более персонализированного игрового процесса в таких жанрах, как FPS, RPG и гоночные игры. Покрытие LG Anti-Glare & Low Reflection обеспечивает четкое изображение даже в ярко освещенных помещениях.
Модель LG 39GX90SA получила интегрированную платформу LG webOS, превращая этот 39-дюймовый изогнутый OLED-монитор в многоцелевой развлекательный центр. Он обеспечивает легкий доступ к потоковым сервисам и играм без необходимости использования дополнительных устройств. Его соотношение сторон имеет формат 21:9. Кроме того, монитор имеет порт USB Type-C и регулируемую подставку.
Модели LG 45GX990A и LG 45GX950A поддерживают подключение через DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, а также оснащены портом USB-C с мощностью подачи питания 90 Вт. Оба монитора поддерживают переменную частоту обновления (VRR) и имеют сертификацию NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, что обеспечивает плавный игровой процесс.
Серия UltraGear GX9, выпуск которой запланирован на первый квартал 2025 года, отражает стремление LG к инновациям в игровых технологиях. Информация о ценах и более подробные характеристики будут объявлены на выставке CES 2025.