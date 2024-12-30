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Asus готовит мини-ПК ROG NUC на базе видеокарт серии Nvidia RTX 50
Новое поколение мини-ПК будет таким же дорогим, как и текущие модели с видеокартами RTX 50.

 Asus ROG NUC был запущен в качестве новой линейки игровых мини-ПК еще в июле 2024 года и, согласно последним сообщениям, компания Asus готовится выпустить преемника. Стоит напомнить, что устройство первого поколения включало в себя видеокарты вплоть до Nvidia RTX 4070 и процессоры, включая Intel Core Ultra 9 185H. Согласно новым сообщениям, следующее поколение мини-ПК получит заметное улучшение как с точки зрения центрального, так и графического процессора.

 Если говорить конкретно, то следующее поколение Asus ROG NUC, как сообщается, будет доступно с процессорами Intel Core Ultra 200H. Что касается графического процессора, то предстоящий игровой мини-ПК будет работать на графических картах серии Nvidia RTX 50, причем топовая конфигурация, возможно, будет иметь видеокарту RTX 5070, а другая — RTX 5060.

 Компания Asus уже подтвердила, что новые мини-ПК NUC дебютируют на выставке CES 2025, которая уже не за горами. Однако пока нет информации о ценах. 孤城Hardware на Weibo сообщает, что цена в Китае будет соотноситься с версиями 2024 года, но неясно, останется ли это верным для мирового рынка.

 Напомню, что Asus ROG NUC 14 2024 года с Intel Core Ultra 9 185H, Nvidia RTX 4070 и 16 ГБ оперативной памяти был запущен по цене 2199 долларов, что считалось довольно много для форм-фактора мини-ПК. В таком ценовом диапазоне можно приобрести отличный игровой ноутбук на базе RTX 4080, но у мини-ПК есть преимущество в виде компактности, и они более подходят для рабочего места с ограниченным пространством.

 Таким образом можно сделать вывод, что, если сообщения верны, то топовые конфигурации следующего поколения ROG NUC с графическими процессорами серии RTX 50 также останутся дорогими. Это в конечном итоге сделает данный игровой мини-ПК очень нишевым продуктом.

#nvidia #asus #rtx 4080 #rtx 4070 #rtx 50 #rtx 5070 #rtx 5060 #rog nuc #asus rog nuc #asus rog nuc 2024
Источник: notebookcheck.net
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