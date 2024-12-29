Предполагается, что на других рынках ноутбуки с чипами Ноутбуки Intel Core Ultra 200H Arrow Lake-H появятся на несколько недель позже

Всего через неделю Intel собирается выпустить новую серию процессоров для ноутбуков под кодовым названием Arrow Lake-H. Эта серия, основанная на архитектурах Lion Cove и Skymont, предназначена для массового рынка и обозначается компанией Intel как «Premium Portable Graphics & AI». Она дополнит сверхлегкие системы премиум-класса на базе чипов Lunar Lake и высококлассные игровые ноутбуки, известные как Arrow Lake-HX.

По словам инсайдера Golden Pig Upgrade, который часто одним из первых раскрывает планы по выпуску оборудования следующего поколения, Intel приняла необычную стратегию для обзоров и продаж ноутбуков на базе Core Ultra 200H. Ноутбуки с этой архитектурой сначала будут предоставлены в Китае и Южной Корее, а более широкий выпуск запланирован примерно на месяц позже.

В настоящее время к процессорам серии Intel Core 200 относятся следующие чипы:

Core Ultra 200S (200K/200nonK/200T): настольные процессоры Arrow Lake-S;

Core Ultra 200HX (200HX): мобильные чипы Arrow Lake-HXдля энтузиастов;

Core Ultra 200H (200H): мобильные чипы Arrow Lake-H уровня Mainstream;

Core Ultra 200V (200V): премиальные мобильные чипы Lunar Lake-MX;

Core 200H/U (200H/200U): обновленные мобильные чипы Raptor Lake-HU.

Ожидается, что некоторые процессоры Arrow Lake-H будут работать в паре с дискретными графическими процессорами NVIDIA RTX 50. Однако не все модели будут поддерживать эту комбинацию, поскольку Arrow Lake-H включает собственную эффективную графику Xe-LPG+, которая подходит для большинства повседневных задач, включая нетребовательные игры.

Интересно, что в этом слухе не упоминается серия Arrow Lake-HX. Возможно, эмбарго на обзоры и продажи распространяется только на одну серию. Для геймеров данная серия может быть важнее, так как она разработана для работы в тандеме с выделенными графическими процессорами.