На текущий момент официальной информации о данной модели компания Intel не раскрывает

По данным Quantum Bits, компания Intel собирается удвоить производительность своих видеокарт серии Arc на базе архитектуры Battlemage. Хотя средства массовой информации прямо не упоминают серию Arc PRO, они сообщают, что на рынок выходит модель с объемом памяти 24 ГБ.

Текущая видеокарта линейки Battlemage под названием Arc B580 основана на графическом процессоре BGM-G21. Карта оснащена 192-битной шиной памяти и 12 ГБ памяти стандарта GDDR6. Intel также готовится выпустить в следующем году 160-битную модель Arc B570 с памятью объемом 10 ГБ. Однако в настоящее время нет официальной информации о подготовке к выпуску в ближайшее время графического процессора более высокого класса.

«Инсайдерская информация предполагает, что Intel скорректировала свою продуктовую стратегию в ответ на растущий спрос на рынке логических выводов. К 2025 году компания планирует выпустить версию своих видеокарт серии Battlemage с увеличенным до 24 ГБ объемом памяти.

В будущем текущие версии продолжат обслуживать игровой и потребительский рынки, а версии с увеличенным объемом памяти 24 ГБ будут ориентированы на высокопроизводительный рынок», — Quantum Bits.

Модель на 24 ГБ, по-видимому, оснащенная тем же графическим процессором, либо будет иметь увеличенную емкость каждого модуля памяти, либо будет иметь чипы памяти с двух сторон печатной платы.

Профильные СМИ также сообщают, что модель Arc PRO с 24 ГБ может быть ориентирована на центры обработки данных, периферийные вычисления и образовательный рынок. Однако основное преимущество увеличенного буфера памяти будет востребовано в рабочих нагрузках, связанных с искусственным интеллектом в больших языковых моделях (LLM) и генеративном искусственном интеллекте. Intel уже предлагает инструменты для творческой работы с искусственным интеллектом, такие как обновленный инструмент Al Playground для преобразования текста в изображение.

Intel никогда не выпускала модель Arc PRO на базе графического процессора ACM-G10 - самого большого в семействе Alchemist. Самая старшая модель серии под названием Arc PRO A60 оснащена ACM-G12 и изображена на фото выше. Однако Intel выпустила ускоритель Data Center GPU Flex 170, который, как следует из названия, был разработан для центров обработки данных.

В настоящее время нет официальных сроков выпуска или полной информации о характеристиках высокопроизводительной модели в серии Intel Battlemage.