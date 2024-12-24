Инсайдер раскрыл спецификации смартфонов серии Poco X7

Похоже, что серия Poco X7 скоро сможет порадовать своих потенциальных покупателей. Хотя Xiaomi пока официально ничего не подтверждает, изображения, демонстрирующие Poco X7 и Poco X7 Pro, появились из нескольких источников в начале этого месяца. Теперь Парас Гуглани опубликовал, как он утверждает, официальные спецификации обоих устройств.

Вдобавок ко всему, тот же источник получил свежие изображения преемников Xiaomi Poco X6 и Poco X6 Pro. Может показаться, что Poco X7 является копией Redmi Note 14 Pro 5G благодаря чипсету Dimensity 7300 Ultra и AMOLED-дисплею CrystalRes 1.5K. Однако он вполне может получить аккумулятор и технологию зарядки от Redmi Note 14 5G.

В свою очередь Poco X7 Pro использует чипсет Dimensity 8400 Ultra и огромную батарею емкостью 6000 мАч. Ранее сегодня Xiaomi также подтвердила этот же чипсет в модели Redmi Turbo 4. Таким образом есть серьезные подозрения, что Poco X7 Pro станет глобальной версией Redmi Turbo 4. К сожалению, когда именно это произойдет, еще неизвестно.

Спецификации The Poco X7 согласно утечке:

• Процессор Dimensity 7300-Ultra с оценкой производительности в AnTuTu: 704 404 балла;

• 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей Crystal Res 1,5K с частотой обновления 120 Гц и сертификацией HDR10+;

• Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и 2-кратным зумом, фронтальная камера для селфи разрешением 20 Мп;

• Большой объем памяти: до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ ОЗУ;

• Аккумулятор емкостью 5110 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт и до 1600 циклов зарядки для длительного срока службы;

• Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP68, сертификат TÜV Rheinland по защите зрения;

• Стекло Corning Gorilla Glass VictusR 2 для максимальной защиты дисплея;

• Функции Al-камеры: Al Image Expansion, Al Film, Al Erase Pro для профессионального редактирования фотографий.

Спецификации The Poco X7 Pro согласно утечке:

• Процессор Dimensity 8400-Ultra: 4-нм с увеличением производительности Al на 50 % и производительностью в AnTuTu: 1 704 330 баллов;

• Аккумулятор емкостью 6000 мАч: до 14,5 часов автономной работы, технология HyperCharge мощностью 90 Вт заряжает смартфон до 100% за 42 минуты;

• Xiaomi HyperOS 2: быстрая и плавная операционная система с оптимизацией WildBoost 3.0 для повышения производительности;

• Инновационная система охлаждения Liquid Cool 4.0;

• 6,67-дюймовый дисплей Crystal Res 1,5K, 120 Гц AMOLED: яркость 3200 нит и частота дискретизации касания 2560 Гц;

• Основная камера 50 МП с оптической стабилизацией изображения, диафрагмой f/1,5 и сенсором Sony IMX 882;

• Запись видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду с двойной стабилизацией OIS и EIS;

• Сертификация IP68 и Corning Gorilla Glass 7i: устойчивость к воде, пыли и царапинам.