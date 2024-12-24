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Xiaomi Poco X7 и Poco X7 Pro получат чипсеты MediaTek Dimensity 7300 Ultra и Dimensity 8400 Ultra
Инсайдер раскрыл спецификации смартфонов серии Poco X7

 Похоже, что серия Poco X7 скоро сможет порадовать своих потенциальных покупателей. Хотя Xiaomi пока официально ничего не подтверждает, изображения, демонстрирующие Poco X7 и Poco X7 Pro, появились из нескольких источников в начале этого месяца. Теперь Парас Гуглани опубликовал, как он утверждает, официальные спецификации обоих устройств.

 Вдобавок ко всему, тот же источник получил свежие изображения преемников Xiaomi Poco X6 и Poco X6 Pro. Может показаться, что Poco X7 является копией Redmi Note 14 Pro 5G благодаря чипсету Dimensity 7300 Ultra и AMOLED-дисплею CrystalRes 1.5K. Однако он вполне может получить аккумулятор и технологию зарядки от Redmi Note 14 5G.

 В свою очередь Poco X7 Pro использует чипсет Dimensity 8400 Ultra и огромную батарею емкостью 6000 мАч. Ранее сегодня Xiaomi также подтвердила этот же чипсет в модели Redmi Turbo 4. Таким образом есть серьезные подозрения, что Poco X7 Pro станет глобальной версией Redmi Turbo 4. К сожалению, когда именно это произойдет, еще неизвестно.

 Спецификации The Poco X7 согласно утечке:

• Процессор Dimensity 7300-Ultra с оценкой производительности в AnTuTu: 704 404 балла;

• 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей Crystal Res 1,5K с частотой обновления 120 Гц и сертификацией HDR10+;

• Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и 2-кратным зумом, фронтальная камера для селфи разрешением 20 Мп;

• Большой объем памяти: до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ ОЗУ;

• Аккумулятор емкостью 5110 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт и до 1600 циклов зарядки для длительного срока службы;

• Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP68, сертификат TÜV Rheinland по защите зрения;

• Стекло Corning Gorilla Glass VictusR 2 для максимальной защиты дисплея;

• Функции Al-камеры: Al Image Expansion, Al Film, Al Erase Pro для профессионального редактирования фотографий.

 Спецификации The Poco X7 Pro согласно утечке:

• Процессор Dimensity 8400-Ultra: 4-нм с увеличением производительности Al на 50 % и производительностью в AnTuTu: 1 704 330 баллов;

• Аккумулятор емкостью 6000 мАч: до 14,5 часов автономной работы, технология HyperCharge мощностью 90 Вт заряжает смартфон до 100% за 42 минуты;

• Xiaomi HyperOS 2: быстрая и плавная операционная система с оптимизацией WildBoost 3.0 для повышения производительности;

• Инновационная система охлаждения Liquid Cool 4.0;

• 6,67-дюймовый дисплей Crystal Res 1,5K, 120 Гц AMOLED: яркость 3200 нит и частота дискретизации касания 2560 Гц;

• Основная камера 50 МП с оптической стабилизацией изображения, диафрагмой f/1,5 и сенсором Sony IMX 882;

• Запись видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду с двойной стабилизацией OIS и EIS;

• Сертификация IP68 и Corning Gorilla Glass 7i: устойчивость к воде, пыли и царапинам.

#xiaomi #redmi #poco #dimensity 8400 #poco x7 #dimensity 7300 #redmi note 14 pro 5g #poco x7 pro #redmi note 14 5g
Источник: notebookcheck.net
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