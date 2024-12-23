Стоимость смартфонов начинается с 11490 долларов, а всего будет выпущено 88 устройств

Люксовый бренд Caviar представил потрясающую новую коллекцию смартфонов Huawei, отличающуюся интересным дизайном, вдохновленным китайской культурой и историей. Коллекция под названием «Dragon Spring» демонстрирует смартфоны Huawei Mate X6 и Mate 70 RS, украшенные драгоценными металлами и уникальным дизайном.

Две выдающиеся модели в коллекции — это Forged Dragon и Huang He. Forged Dragon, созданный на основе модели Huawei Mate X6, может похвастаться гладким черным титановым корпусом с уникальной текстурой, вдохновленной древним китайским искусством многослойной ковки мечей. Эта техника, зародившаяся в городе Лунцюань, создает завораживающий узор на поверхности устройства, отдавая дань уважения многовековому мастерству.

Модель Huang He создана на основе Huawei Mate 70 RS и является настоящим шедевром. Смартфон оснащен захватывающим барельефом из 18-каратного золота, изображающим реку Хуанхэ, также известную как Желтая река. Эта культовая река, почитаемая как колыбель китайской цивилизации, символизирует несокрушимый дух нации и её непрерывный прогресс.

Caviar выпустила ограниченное количество обеих моделей — всего 88 единиц, а число восемь считается символом удачи и процветания в китайской культуре.

В коллекцию также входит Huawei Mate XT Ultimate Design Gold Dragon, выпущенный в сентябре, с корпусом из 24-каратного золота, созданным с помощью технологии Double Electroplating, и замысловатыми узорами в виде золотых драконов, вдохновленными древним китайским искусством изготовления мечей.

Forged Dragon стоит 12200 долларов за модель с накопителем на 512 ГБ, в то время как цена Huang He начинается с 11490 долларов версию с 512 ГБ памяти и достигает 11840 долларов за вариант с 1 ТБ памяти.

Ранее в этом году Caviar уже представила несколько эксклюзивных устройств, включая самый дорогой в мире iPhone 16 Pro Max стоимостью 301 070 долларов США и первый роскошный кастомный Apple Vision Pro стоимостью от 26 700 долларов США.